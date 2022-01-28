https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/takie-obstoyatelstva-kvarandziya-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniya-v-abkhazii-1037314177.html

Такие обстоятельства: Кварандзия об упрощенной системе налогообложения в Абхазии

Такие обстоятельства: Кварандзия об упрощенной системе налогообложения в Абхазии

О том, что предполагает упрощенная система налогообложения, какой эффект от нее ожидается и какие механизмы должны действовать, чтобы закон заработал, в эфире... 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T11:06+0300

2022-01-28T11:06+0300

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Такие обстоятельства: Кварандзия об упрощенной системе налогообложения в Абхазии Такие обстоятельства: Кварандзия об упрощенной системе налогообложения в Абхазии

Реформирование системы налогообложения в республике предполагает изменения на законодательном уровне. В нашей стране проведена определенная работа в этой части – в октябре 2019 года Парламент в первом чтении принял законопроект об упрощенной системе налогообложения. А с 1 января этого года в силу вступил закон об обязательном применении контрольно-кассовой техники, без которого упрощенная система налогообложения не сможет работать эффективно.По словам Кварандзия, упрощенная системе налогообложения – это специальный налоговый режим, и в Абхазии уже существует специальный налоговый режим. Связано это со стимулированием развития малого и среднего предпринимательства."Этим вопросам мы стали уделять внимание не сегодня, еще с 2006 года, когда был принят закон о спецналоге, тогда был введен уже специальный налоговый режим, дальше, уже в 2019 году, продолжили и ввели патентную систему налогообложения. И сегодня стоит вопрос об упрощенной системе налогообложения. Государство ставит задачу обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства. В законопроекте речь идет о том, что налогооблагаемая база формируется из совокупных доходов налогов налогоплательщика. Естественно, чтобы налоговый орган мог подтвердить величину налогов, необходима контрольно-кассовая техника. Если это онлайн касса, то такой контроль становится простым, и администрирование этого налога значительно упрощается вплоть до того, что налоговый орган сам может рассчитать величину налога, подлежащего к уплате в бюджет, и в этом смысле даже представление отчетности деклараций становится ненужным", – сказала Кварандзия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

налоговые льготы, такие обстоятельства, аудио