https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/bolee-700-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-za-minuvshie-sutki-1037340590.html

Более 700 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за минувшие сутки

Более 700 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за минувшие сутки

За все время пандемии коронавируса в Абхазии зарегистрировано 42766 случаев заражения, при этом, около двух тысяч только за текущую неделю. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T09:30+0300

2022-01-29T09:30+0300

2022-01-29T09:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0c/1031997954_0:45:3157:1821_1920x0_80_0_0_2bf93b89820229dfd1ddee7d8ddd914a.jpg

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 701 человека из протестированных 28 января 1270, сообщает Опрештаб по защите населения Абхазии от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале умерла пациентка 58 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 77 человек, в тяжелом состоянии 26 из них, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 24, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии выросло до 42766. Зарегистрирован 591 летальный исход. Выздоровели 36150 человек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия