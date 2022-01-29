https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/bolee-700-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-za-minuvshie-sutki-1037340590.html
Более 700 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за минувшие сутки
Более 700 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за минувшие сутки
За все время пандемии коронавируса в Абхазии зарегистрировано 42766 случаев заражения, при этом, около двух тысяч только за текущую неделю. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T09:30+0300
2022-01-29T09:30+0300
2022-01-29T09:50+0300
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 701 человека из протестированных 28 января 1270, сообщает Опрештаб по защите населения Абхазии от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале умерла пациентка 58 лет.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 77 человек, в тяжелом состоянии 26 из них, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 24, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии выросло до 42766. Зарегистрирован 591 летальный исход. Выздоровели 36150 человек.
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новости, абхазия
Более 700 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за минувшие сутки
09:30 29.01.2022 (обновлено: 09:50 29.01.2022)
За все время пандемии коронавируса в Абхазии зарегистрировано 42766 случаев заражения, при этом, около двух тысяч только за текущую неделю.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 701 человека из протестированных 28 января 1270, сообщает Опрештаб по защите населения Абхазии от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале умерла пациентка 58 лет.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 77 человек, в тяжелом состоянии 26 из них, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 24, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии выросло до 42766. Зарегистрирован 591 летальный исход. Выздоровели 36150 человек.