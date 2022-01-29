https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/immunolog-rasskazal-komu-i-kakuyu-opasnost-mozhet-predstavlyat-omikron-1037335106.html
Иммунолог рассказал, кому и какую опасность может представлять "омикрон"
Иммунолог рассказал, кому и какую опасность может представлять "омикрон"
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему омикрон-штамм может представлять... 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T14:21+0300
2022-01-29T14:21+0300
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Иммунолог рассказал, кому и какую опасность может представлять "омикрон"
Иммунолог рассказал, кому и какую опасность может представлять "омикрон"
Несмотря на относительно легкое течение "омикрона" у большинства заболевших, следует обеспечить себе защиту, привившись, отметил специалист."Угрозы есть всегда. Подвергаются опасности те, кто не вакцинировался или вакцинировался очень давно и переболел Уханьским старым штаммом. Иммунитет после этого к новому вирусу слабый, и это относится к людям, у кого отягчающий багаж тяжелых заболеваний или старше 70-80 лет… Опасность даже легкого "омикрона" состоит в том, что если, например, заболеть гриппом после него, то грипп будет тяжелее, чем "омикрон", он может сам погубить пациента, так же, как и "омикрон" после гриппа может быть не таким легким", – сказал Жемчугов.Подробности в аудиофайле.
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Иммунолог рассказал, кому и какую опасность может представлять "омикрон"
14:21 29.01.2022 (обновлено: 14:55 29.01.2022)
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему омикрон-штамм может представлять опасность для людей и кто наиболее подвержен угрозе.
Несмотря на относительно легкое течение "омикрона" у большинства заболевших, следует обеспечить себе защиту, привившись, отметил специалист.
"Угрозы есть всегда. Подвергаются опасности те, кто не вакцинировался или вакцинировался очень давно и переболел Уханьским старым штаммом. Иммунитет после этого к новому вирусу слабый, и это относится к людям, у кого отягчающий багаж тяжелых заболеваний или старше 70-80 лет… Опасность даже легкого "омикрона" состоит в том, что если, например, заболеть гриппом после него, то грипп будет тяжелее, чем "омикрон", он может сам погубить пациента, так же, как и "омикрон" после гриппа может быть не таким легким", – сказал Жемчугов.
Подробности в аудиофайле.