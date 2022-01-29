https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/iphone-smozhet-raspoznavat-litso-v-maskakh-1037342239.html

iPhone сможет распознавать лицо в маске

iPhone сможет распознавать лицо в маске

Как сообщают СМИ, функция доступна для владельцев iPhone 12 и 13. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T15:40+0300

2022-01-29T15:40+0300

2022-01-29T16:02+0300

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Бета-версия новой операционной системы iOS 15.4 позволяет разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску. Об этом сообщил портал MacRumors.Разработчики компании Apple добавили в настройки Face ID функцю "использовать Face ID при надетой маске".Как пишет издание, технологии позволяют распознавать уникальные черты лица в области вокруг глаз. Необходимо надеть маску и смотреть прямо на устройство. Кроме того, разблокировка сможет сработать даже если человек и в маске, и в очках.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, в мире, apple, смартфоны