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Кошкин о переговорах России и США: пока говорят дипломаты, пушки молчат
Кошкин о переговорах России и США: пока говорят дипломаты, пушки молчат
Политолог, военный эксперт Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал отношения России и Запада и переговорный процесс между сторонами. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
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Кошкин о переговорах России и США: пока говорят дипломаты, пушки молчат
Кошкин о переговорах России и США: пока говорят дипломаты, пушки молчат
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Как рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, на сегодняшний день ситуация сложная, но диалог между Россией, США и НАТО продолжается."Сам по себе переговорный процесс, направленный на стабилизацию ситуации в Европе, очень сложный. Мне кажется, что российские дипломаты смогли показать команде дипломатов из США, что работать надо, работать надо напряженно и профессионально. Мы столкнулись с весьма уникальным подходом со стороны коллективного Запада по безопасности. Они разделили позиции, которые заложены и в Стамбульском, и Астанинском соглашениях, которые подписали все члены ОБСЕ. В первой части указано, что, конечно, каждый может выбирать себе союз. Но вторую часть они просто не называют, а там сказано, что вступление в союз не должно быть за счет нарушения безопасности других государств", - рассказал Кошкин.Политолог отметил, что если Украина и Грузия так стремятся в НАТО, то их позиция не должна ущемлять безопасность России.
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Кошкин о переговорах России и США: пока говорят дипломаты, пушки молчат

18:00 29.01.2022
Радио
Кошкин о переговорах России и США: пока говорят дипломаты, пушки молчат
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Политолог, военный эксперт Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал отношения России и Запада и переговорный процесс между сторонами.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Как рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, на сегодняшний день ситуация сложная, но диалог между Россией, США и НАТО продолжается.
"Сам по себе переговорный процесс, направленный на стабилизацию ситуации в Европе, очень сложный. Мне кажется, что российские дипломаты смогли показать команде дипломатов из США, что работать надо, работать надо напряженно и профессионально. Мы столкнулись с весьма уникальным подходом со стороны коллективного Запада по безопасности. Они разделили позиции, которые заложены и в Стамбульском, и Астанинском соглашениях, которые подписали все члены ОБСЕ. В первой части указано, что, конечно, каждый может выбирать себе союз. Но вторую часть они просто не называют, а там сказано, что вступление в союз не должно быть за счет нарушения безопасности других государств", - рассказал Кошкин.
Политолог отметил, что если Украина и Грузия так стремятся в НАТО, то их позиция не должна ущемлять безопасность России.
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