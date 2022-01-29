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"Не умею копить. Это диагноз?"
"Не умею копить. Это диагноз?"
Мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая "дыра", через которую утекают деньги. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
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"Не умею копить. Это диагноз?"
"Не умею копить. Это диагноз?"
Почему не получается копить деньги и как этому научиться рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делился герой эпизода Игорь.02:03 История Игоря03:55 Правильный алгоритм обращения с деньгами05:00 Счет, который лучше иметь каждому07:40 "Иллюзия, с которой вы себя ассоциируете"10:00 Способ откладывать "конвертиками"13:00 Почему деньги "жгут карман"?18:00 Как правильно прогнозировать траты?20:00 Практика "Разговор с собой будущим"Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Не умею копить. Это диагноз?"

12:30 29.01.2022 (обновлено: 13:40 29.01.2022)
Радио
"Не умею копить. Это диагноз?"
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Мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая "дыра", через которую утекают деньги.
Почему не получается копить деньги и как этому научиться рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делился герой эпизода Игорь.
02:03 История Игоря
03:55 Правильный алгоритм обращения с деньгами
05:00 Счет, который лучше иметь каждому
07:40 "Иллюзия, с которой вы себя ассоциируете"
10:00 Способ откладывать "конвертиками"
13:00 Почему деньги "жгут карман"?
18:00 Как правильно прогнозировать траты?
20:00 Практика "Разговор с собой будущим"
Слушайте подкасты РИА Новости.
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