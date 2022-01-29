https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/ne-umeyu-kopit-eto-diagnoz--1037337394.html
"Не умею копить. Это диагноз?"
"Не умею копить. Это диагноз?"
Мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая "дыра", через которую утекают деньги. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T12:30+0300
2022-01-29T12:30+0300
2022-01-29T13:40+0300
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"Не умею копить. Это диагноз?"
"Не умею копить. Это диагноз?"
Почему не получается копить деньги и как этому научиться рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делился герой эпизода Игорь.02:03 История Игоря03:55 Правильный алгоритм обращения с деньгами05:00 Счет, который лучше иметь каждому07:40 "Иллюзия, с которой вы себя ассоциируете"10:00 Способ откладывать "конвертиками"13:00 Почему деньги "жгут карман"?18:00 Как правильно прогнозировать траты?20:00 Практика "Разговор с собой будущим"Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
"Не умею копить. Это диагноз?"
12:30 29.01.2022 (обновлено: 13:40 29.01.2022)
Мало изучить инструменты финансовой грамотности, нужно еще понять где находится психологическая "дыра", через которую утекают деньги.
Почему не получается копить деньги и как этому научиться рассказывают юрист, финансовый советник Виктория Шергина
и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян
. Своей историей делился герой эпизода Игорь.
03:55 Правильный алгоритм обращения с деньгами
05:00 Счет, который лучше иметь каждому
07:40 "Иллюзия, с которой вы себя ассоциируете"
10:00 Способ откладывать "конвертиками"
13:00 Почему деньги "жгут карман"?
18:00 Как правильно прогнозировать траты?
20:00 Практика "Разговор с собой будущим"