https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2021-god-1037339886.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2021 год

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2021 год

Согласно данным МВД Абхазии, в 2021 году сотрудники Госавтоинспекции страны выписали штрафов за езду в нетрезвом состоянии на 43,3% больше чем годом раннее. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T10:20+0300

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2022-01-29T10:20+0300

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Минувший 2021 год выдался "ударным" для абхазских госавтоинспекторов. За 12 месяцев они составили 4849 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения, что существенно больше чем в 2020 году.SputnikБольше всего блюстителям правопорядка на дорогах страны пришлось "попотеть" в столице, где в прошлом году они подвергли штрафным санкциям 1223 автолюбителей подшофе. На втором месте в нашем "рейтинге" оказалась Гагра, где наказали 1104 человек за аналогичное нарушение.На третьей позиции с отставанием ровно в 100 протоколов от Гагры расположилась Гудаута. Кстати говоря, тройка "призеров" с 2020 года осталась неизменной, но количество выписанных протоколов выросло в полтора и даже в два раза.Что касается рекордов по штрафам в течение одного месяца, Сухум "умудрился" взять "золото" и "бронзу". Максимум по протоколам был зафиксирован в столице в ноябре – 234, а в декабре их количество сократилось до 144-х. Гагре со 158-ю "письмами счастья" в июле досталось "серебро".Наиболее законопослушные водители, как гласят сводки МВД, в Ткуарчале и Гале – всего по 124 и 128 штрафов за год соответственно. Эти два района и города страны заняли седьмое и восьмое места в нашем списке так же, как и в 2020 году.В возрастной категории произошли существенные изменения. В целом тройка "победителей" осталась прежней, но они поменялись местами. На вершину "пьедестала" в этот раз забрались автолюбители "навеселе" в возрасте от 35 до 40, сместив на вторую позицию лидеров 2020 года – тем, кому за 50 лет. При этом стоит отметить, что тогда их разделял всего один протокол. В прошлом году – 34 протокола.Не изменяют "традициям" водители с привычкой залить за воротник перед выездом в возрасте от 30 до 35 лет, которых в 2021 году было 821 человек. Им удалось "устоять" на той же третьей "ступени".Прошедший год также стал рекордным в категории самых молодых нарушителей ПДД, севших за руль не только без водительского удостоверения, но к тому же пьяными. Всего в 2021 году их было шестеро и самым младшим "весельчаком" из них оказался 13-летний подросток из Гудауты.Самым взрослым автолюбителем, не пренебрегающим покрутить баранку после "горячительных" напитков, стал 82-летний мужчина из Сухума, который младше "победителя" нашей статистики за 2020 год на пять лет.Среди общего числа водителей автомобиля в нетрезвом состоянии оказалось 40 представительниц прекрасной половины человечества. Некоторые из них, как и в случае с мужчинами, были гостями Абхазии.Слегка пройдемся на "пьяному" календарю. В течение 12-и месяцев прошлого года по выявленным случаям управления транспортом подшофе определенной динамики или стабильности не наблюдалось. Цифры "скакали" из стороны в сторону, но верхний их предел достиг 528-и в пик курортного сезона – в августе, а нижняя отметка зафиксирована в январе, когда инспекторы составили 305 протоколов за езду в состоянии опьянения.

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новости, автомобили, дороги, пдд, гаи, инфографика, инфографика, мультимедиа