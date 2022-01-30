https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/dopolnitelnoe-vremya-logua-o-rabote-sportivnykh-obektov-s-soblyudeniem-mer-protiv-covid--1037315825.html
Дополнительное время: Логуа о работе спортивных объектов с соблюдением мер против COVID
Дополнительное время: Логуа о работе спортивных объектов с соблюдением мер против COVID
Директор Республиканской детской спортивной школы игр Юрий Логуа в эфире радио Sputnik рассказал, как намерены работать с соблюдением санитарно-гигиенических... 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T19:15+0300
2022-01-30T19:15+0300
2022-01-30T19:15+0300
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Дополнительное время: Логуа о работе спортивных объектов с соблюдением мер против COVID
Дополнительное время: Логуа о работе спортивных объектов с соблюдением мер против COVID
Учреждениям культуры и спортивным объектам в Абхазии разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, следует из распоряжения президента Аслана Бжания о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции.Распоряжение принято на основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазия от COVID-19.По информации Логуа, на сегодняшний день спортивную школу посещают 438 детей. Работают секции по футболу, настольному теннису, большому теннису, волейболу, баскетболу и по ручному мячу.Директор школы рассказал, как проходит тренировочный процесс в группах с многочисленными детьми, и есть ли ученики, которые отказываются от занятий из-за распространения COVID-19.Юрий Логуа сказал, что весь тренерский состав школы вакцинирован и что в скором времени должны сдать анализы на антитела.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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спорт, коронавирусы, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Логуа о работе спортивных объектов с соблюдением мер против COVID
Директор Республиканской детской спортивной школы игр Юрий Логуа в эфире радио Sputnik рассказал, как намерены работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм и какова ситуация с вакцинацией среди тренеров.
Учреждениям культуры и спортивным объектам в Абхазии разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, следует из распоряжения
президента Аслана Бжания о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции.
Распоряжение принято на основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазия от COVID-19.
По информации Логуа, на сегодняшний день спортивную школу посещают 438 детей. Работают секции по футболу, настольному теннису, большому теннису, волейболу, баскетболу и по ручному мячу.
Директор школы рассказал, как проходит тренировочный процесс в группах с многочисленными детьми, и есть ли ученики, которые отказываются от занятий из-за распространения COVID-19.
Юрий Логуа сказал, что весь тренерский состав школы вакцинирован и что в скором времени должны сдать анализы на антитела.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле