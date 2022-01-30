https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/ekspert-porekomendoval-instrumenty-dlya-sokhraneniya-sberezheniy-v-2022-godu-1037348355.html
Эксперт порекомендовал инструменты для сохранения сбережений в 2022 году
Эксперт порекомендовал инструменты для сохранения сбережений в 2022 году
Высокая инфляция и геополитическая неопределенность ставят под угрозу сохранение сбережений. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T10:00+0300
2022-01-30T10:00+0300
2022-01-30T10:05+0300
экономика
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Государственные ценные бумаги (ОФЗ), облигации крупнейших российских компаний, банковские вклады, а также индивидуальный инвестиционный счет, который позволит получить налоговый вычет - оптимальные инструменты для сохранения сбережений в 2022 году, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. "Учитывая настоящие тенденции, ключевой стратегией российского частного инвестора является поддержание реальной доходности собственных сбережений (доходность за вычетом инфляции) при минимальном риске потерь. При таком балансе рисков наиболее подходящими инструментами для частных инвесторов являются государственные облигации (ОФЗ) и облигации крупнейших российских компаний, в том числе с государственным участием", — считает Наметкин.Он обратил внимание, что начало текущего года сопровождается значительным усилением геополитической напряженности и санкционной риторики в адрес России, что отразилось на российском финансовом рынке. По мнению эксперта, физические лица могут дополнительно нарастить собственную реальную доходность благодаря открытию индивидуального инвестиционного счета вместо простого брокерского счета, позволяющего получить налоговый вычет после определенного периода инвестирования средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html
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экономика, россия
Эксперт порекомендовал инструменты для сохранения сбережений в 2022 году
10:00 30.01.2022 (обновлено: 10:05 30.01.2022)
Высокая инфляция и геополитическая неопределенность ставят под угрозу сохранение сбережений.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik
. Государственные ценные бумаги (ОФЗ), облигации крупнейших российских компаний, банковские вклады, а также индивидуальный инвестиционный счет, который позволит получить налоговый вычет - оптимальные инструменты для сохранения сбережений в 2022 году, рассказал РИА Новости
руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
"Учитывая настоящие тенденции, ключевой стратегией российского частного инвестора является поддержание реальной доходности собственных сбережений (доходность за вычетом инфляции) при минимальном риске потерь. При таком балансе рисков наиболее подходящими инструментами для частных инвесторов являются государственные облигации (ОФЗ) и облигации крупнейших российских компаний, в том числе с государственным участием", — считает Наметкин.
Он обратил внимание, что начало текущего года сопровождается значительным усилением геополитической напряженности и санкционной риторики в адрес России, что отразилось на российском финансовом рынке.
Кроме того, сохраняется неопределенность относительно действий ФРС США по ужесточению монетарной политики для борьбы с инфляцией.
По мнению эксперта, физические лица могут дополнительно нарастить собственную реальную доходность благодаря открытию индивидуального инвестиционного счета вместо простого брокерского счета, позволяющего получить налоговый вычет после определенного периода инвестирования средств.