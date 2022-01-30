https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/ekspert-porekomendoval-instrumenty-dlya-sokhraneniya-sberezheniy-v-2022-godu-1037348355.html

Эксперт порекомендовал инструменты для сохранения сбережений в 2022 году

Эксперт порекомендовал инструменты для сохранения сбережений в 2022 году

Высокая инфляция и геополитическая неопределенность ставят под угрозу сохранение сбережений. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T10:00+0300

2022-01-30T10:00+0300

2022-01-30T10:05+0300

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/16/1036440157_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_88ad4a1c1199690647cafcfa6c2ad934.jpg

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Государственные ценные бумаги (ОФЗ), облигации крупнейших российских компаний, банковские вклады, а также индивидуальный инвестиционный счет, который позволит получить налоговый вычет - оптимальные инструменты для сохранения сбережений в 2022 году, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. "Учитывая настоящие тенденции, ключевой стратегией российского частного инвестора является поддержание реальной доходности собственных сбережений (доходность за вычетом инфляции) при минимальном риске потерь. При таком балансе рисков наиболее подходящими инструментами для частных инвесторов являются государственные облигации (ОФЗ) и облигации крупнейших российских компаний, в том числе с государственным участием", — считает Наметкин.Он обратил внимание, что начало текущего года сопровождается значительным усилением геополитической напряженности и санкционной риторики в адрес России, что отразилось на российском финансовом рынке. По мнению эксперта, физические лица могут дополнительно нарастить собственную реальную доходность благодаря открытию индивидуального инвестиционного счета вместо простого брокерского счета, позволяющего получить налоговый вычет после определенного периода инвестирования средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия