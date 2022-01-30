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Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от омикрон-штамма
Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от омикрон-штамма
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра... 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T16:00+0300
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Помимо вакцины "Спутник V", Центра Гамалеи ранее разработал облегченную версию этого препарата — однокомпонентный "Спутник Лайт" для ревакцинации.В Абхазии с 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" привились 1500 человек, с начала пандемии - 6 929 человек.В ближайшее время Минздрав Абхазии получит новую партию российского препарата "Спутник Лайт".
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от омикрон-штамма
СУХУМ, 30 янв - Sputnik.
Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1"
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"Семьдесят пять процентов вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имели вируснейтрализующие антитела", — заявил ученый.
Помимо вакцины "Спутник V", Центра Гамалеи ранее разработал облегченную версию этого препарата — однокомпонентный "Спутник Лайт" для ревакцинации.
В Абхазии с 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" привились 1500 человек, с начала пандемии - 6 929 человек.
В ближайшее время Минздрав Абхазии получит новую партию российского препарата "Спутник Лайт".