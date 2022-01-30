https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/gintsburg-zayavil-o-stoprotsentnoy-zaschite-sputnika-layt-ot-omikron-shtamma-1037355192.html

Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от омикрон-штамма

Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от омикрон-штамма

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра... 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T16:00+0300

2022-01-30T16:00+0300

2022-01-30T16:00+0300

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Ревакцинированные "Спутником Лайт" получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Помимо вакцины "Спутник V", Центра Гамалеи ранее разработал облегченную версию этого препарата — однокомпонентный "Спутник Лайт" для ревакцинации.В Абхазии с 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года "Спутником Лайт" привились 1500 человек, с начала пандемии - 6 929 человек.В ближайшее время Минздрав Абхазии получит новую партию российского препарата "Спутник Лайт".

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19