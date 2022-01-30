https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/kak-proyti-kurs-o-finansakh-i-ne-poteryat-na-etom-dengi--1037349949.html
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги?
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги?
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным... 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T14:00+0300
2022-01-30T14:00+0300
2022-01-30T14:09+0300
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Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"
Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение, и качество жизни. Как отличить правду от лжи? Как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?В четвертом сезоне подкаста Страхи мы разбираем финансовые проблемы и способы их решения. Ведущей Наталье Лосевой помогает куратор сезона — юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Герой первого эпизода в новом сезоне — Вячеслав.02:50 История героя Вячеслава07:50 Прежде чем пойти на обучение, нужно задать себе этот вопрос...09:00 Правильные и неправильные ожидания от курсов18:20 Как найти хорошего коуча, психолога, тренера?Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги?
14:00 30.01.2022 (обновлено: 14:09 30.01.2022)
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста финансовым проблемам и способам их решения.
Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение, и качество жизни. Как отличить правду от лжи? Как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?
В четвертом сезоне подкаста Страхи мы разбираем финансовые проблемы и способы их решения. Ведущей Наталье Лосевой помогает куратор сезона — юрист, финансовый советник Виктория Шергина
и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Герой первого эпизода в новом сезоне — Вячеслав.
02:50 История героя Вячеслава
07:50 Прежде чем пойти на обучение, нужно задать себе этот вопрос...
09:00 Правильные и неправильные ожидания от курсов
18:20 Как найти хорошего коуча, психолога, тренера?
Слушайте подкасты РИА Новости.