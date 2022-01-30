https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/kak-proyti-kurs-o-finansakh-i-ne-poteryat-na-etom-dengi--1037349949.html

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги?

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным... 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T14:00+0300

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Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи" Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"

Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение, и качество жизни. Как отличить правду от лжи? Как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?В четвертом сезоне подкаста Страхи мы разбираем финансовые проблемы и способы их решения. Ведущей Наталье Лосевой помогает куратор сезона — юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Герой первого эпизода в новом сезоне — Вячеслав.02:50 История героя Вячеслава07:50 Прежде чем пойти на обучение, нужно задать себе этот вопрос...09:00 Правильные и неправильные ожидания от курсов18:20 Как найти хорошего коуча, психолога, тренера?Слушайте подкасты РИА Новости.

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