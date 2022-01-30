https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/koltashov-svoimi-kontrsanktsiyami-rossiya-smozhet-ispepelit-amerikanskuyu-ekonomiku-1037349400.html
Колташов: своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику
Колташов: своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику
Российский экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал, что теряет США в случае разрыва отношений с Россией. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T10:45+0300
2022-01-30T10:45+0300
2022-01-30T11:01+0300
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Колташов: своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику
Колташов: своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику
В ответ на санкции Россия может обрушить американскую систему патентов, только первоначальный ущерб для американской экономики оценивается минимум в 10 триллионов долларов, говорит собеседник радио Sputnik."Разрыв отношений будет означать, что Россия свободна от многочисленных обязательств и правил, которые так или иначе связаны с американской государственной системой. По сути, на экономическом языке разрыв дипломатических отношений означает - мы вас не знаем, а значит, не берем во внимание вашу патентную систему, которую вы выдаете своим игрокам", ― говорит Колташов.По данным экономиста, стоимость американских патентов на 2013 год оценивалась примерно в 5 трлн долларов, сегодня она составляет не менее 6 трлн долларов, отмечает Колташов. Следовательно, ущерб США после разрыва дипотношений с Россией может составить не менее 10 трлн $, считает собеседник Sputnik."К 6 триллионам нужно добавить те последствия, которые будут происходить на фондовом рынке. Это сбрасывание бумаг компаний, которые потеряют основу своего благополучия. Это также относится к кредиторам, которые будут шокированы и потребуют возврата средств. Суммарные потери для американской экономики возрастут, я очень скромно оцениваю это возрастание в 10 $ трлн, и это лишь первая цифра, в дальнейшем этот ущерб будет возрастать, а для остальных стран это просто подарок судьбы, потому что без патентов можно будет копировать все абсолютно бесплатно", ― говорит Колташов.Своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику, основанную на владении интеллектуальной собственностью и патентами, резюмирует эксперт.
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Колташов: своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику
10:45 30.01.2022 (обновлено: 11:01 30.01.2022)
Российский экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik рассказал, что теряет США в случае разрыва отношений с Россией.
В ответ на санкции Россия может обрушить американскую систему патентов, только первоначальный ущерб для американской экономики оценивается минимум в 10 триллионов долларов, говорит собеседник радио Sputnik.
"Разрыв отношений будет означать, что Россия свободна от многочисленных обязательств и правил, которые так или иначе связаны с американской государственной системой. По сути, на экономическом языке разрыв дипломатических отношений означает - мы вас не знаем, а значит, не берем во внимание вашу патентную систему, которую вы выдаете своим игрокам", ― говорит Колташов.
По данным экономиста, стоимость американских патентов на 2013 год оценивалась примерно в 5 трлн долларов, сегодня она составляет не менее 6 трлн долларов, отмечает Колташов. Следовательно, ущерб США после разрыва дипотношений с Россией может составить не менее 10 трлн $, считает собеседник Sputnik.
"К 6 триллионам нужно добавить те последствия, которые будут происходить на фондовом рынке. Это сбрасывание бумаг компаний, которые потеряют основу своего благополучия. Это также относится к кредиторам, которые будут шокированы и потребуют возврата средств. Суммарные потери для американской экономики возрастут, я очень скромно оцениваю это возрастание в 10 $ трлн, и это лишь первая цифра, в дальнейшем этот ущерб будет возрастать, а для остальных стран это просто подарок судьбы, потому что без патентов можно будет копировать все абсолютно бесплатно", ― говорит Колташов.
Своими контрсанкциями Россия сможет испепелить американскую экономику, основанную на владении интеллектуальной собственностью и патентами, резюмирует эксперт.