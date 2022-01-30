https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/tri-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1037347668.html

Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 43194 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36412 человек. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T07:50+0300

2022-01-30T07:50+0300

2022-01-30T07:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Три пациента с COVID-19, мужчины 69 и 70 лет, женщина 68 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 27, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19