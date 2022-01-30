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Афоня ушел: умер актер Леонид Куравлев

Афоня ушел: умер актер Леонид Куравлев

Российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев известен по ролям в фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить... 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T12:23+0300

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Актер Леонид Куравлев скончался в Москве на 86-м году жизни.Среди других знаменитых ролей актера – жулик Шура Балаганов в "Золотом теленке" (1968) Михаила Швейцера, вор-рецидивист Жорж Милославский в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Леонида Гайдая, вор в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979).Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. В 90-х годах он исполнил роли в фильмах "Мордашка" (1990), "Сделано в СССР" (1990), комедиях "Как живете, караси?" (1991), "Ширли-мырли" (1995) и других. В 2000-е годы сыграл военных и милицейских начальников в криминальной саге "Бригада" (2002), драме "Европейский конвой" (2003), сериалах "Сыщики" (2001-2005) и "Улицы разбитых фонарей" (2005-2007). Среди его последних ролей – майор в боевике Джаника Файзиева "Турецкий гамбит" (2005), глава администрации в драме Константина Одегова "Наследники" (2008), барин в сказке Вадима Соколовского "Книга мастеров" (2009), отец Леонтий в комедии Александра Андраникяна "Весь этот джем" (2015). Всего карьера Куравлева насчитывает более 200 ролей в кино.Среди наград Куравлева приз кинофестиваля "Виват, кино России" за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество", а в 2012 году его наградили российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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