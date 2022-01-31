https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/anua-rasskazala-zaschischaet-li-nikotin-ot-covid--19-1037351139.html

Ануа рассказала, защищает ли никотин от COVID-19

Ануа рассказала, защищает ли никотин от COVID-19

Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа в эфире радио Sputnik рассказала, защищают ли табак и алкоголь от заражения коронавирусной инфекцией и как переносят болезнь... 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T11:02+0300

2022-01-31T11:02+0300

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Ануа рассказала, защищает ли никотин от COVID -19 Ануа рассказала, защищает ли никотин от COVID -19

Мнения людей, что табак и алкоголь защищают от заражения коронавирусной инфекцией, ошибочны, на самом деле это миф, сказала Ануа в беседе на радио."Люди, злоупотребляющие алкоголем, могут не заметить первых признаков заболевания в силу своего состояния. Если они болеют в легкой форме, то могут и не понять, что болели. Но из-за того что эти люди часто находятся в алкогольном опьянении, их неосторожное поведение опасно для окружающих, они могут заражать большое количество людей. У них болезнь может протекать тяжело, так как поздно замечают признаки заболевания. Они болеют точно так же, как болеют и все люди", – заключила Ануа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты коронавирус, аудио, абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19