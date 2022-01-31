https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/arsaliya-o-direktore-fonda-iskandera--agrba-ne-prosto-razbiralas-v-iskusstve-a-zhila-im-1037366933.html
Арсалия о директоре фонда Искандера Агрба: не просто разбиралась в искусстве, а жила им
Арсалия о директоре фонда Искандера Агрба: не просто разбиралась в искусстве, а жила им
О личности директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазины Агрба и ее вкладе в культуру Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала директор... 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T15:22+0300
2022-01-31T15:22+0300
2022-01-31T15:24+0300
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фестиваль культуры фазиля искандера "стоянка человека"
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Арсалия о директоре фонда Искандера Агрба: она не просто разбиралась в искусстве, а жила им
Арсалия о директоре фонда Искандера Агрба: она не просто разбиралась в искусстве, а жила им
Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба умерла на 64 году жизни в Сухуме 30 января.Друзьям сложно поверить в то, что Шазины Агрба не стало, это большая потеря для общества, для культуры Абхазии, отметила Эльвира Арсалия."Международный Фестиваль Искандера "Стоянка человека", который она проводила последние 7 лет, как уже директор фонда, был для нее, мне кажется, не работой, не проектом, а это ее какая-то духовная миссия, и она прекрасно ее несла. Мы потеряли очень важного человека, настоящего носителя культуры. Шазина не просто разбиралась в искусстве, она жила им", - сказала Арсалия.Она отметила, что Шазина Агрба была идейным человеком, а ее дом в Москве центром притяжения для творческих людей."У нее была очень мощная харизма, острый ум, и, конечно, энергия, желание делать, творить, созидать и для нас всех она была мощной поддержкой. Мы только сегодня поняли насколько охват ее деятельности большой", - сказала Арсалия.Она отметила заслуги Шазины Агрба в продвижении культуры, искусства Абхазии.Подробности в аудиофайле.
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культура, абхазия, фестиваль культуры фазиля искандера "стоянка человека", аудио
Арсалия о директоре фонда Искандера Агрба: не просто разбиралась в искусстве, а жила им
15:22 31.01.2022 (обновлено: 15:24 31.01.2022)
О личности директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазины Агрба и ее вкладе в культуру Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия.
Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба умерла на 64 году жизни в Сухуме 30 января.
Друзьям сложно поверить в то, что Шазины Агрба не стало, это большая потеря для общества, для культуры Абхазии, отметила Эльвира Арсалия.
"Международный Фестиваль Искандера "Стоянка человека", который она проводила последние 7 лет, как уже директор фонда, был для нее, мне кажется, не работой, не проектом, а это ее какая-то духовная миссия, и она прекрасно ее несла. Мы потеряли очень важного человека, настоящего носителя культуры. Шазина не просто разбиралась в искусстве, она жила им", - сказала Арсалия.
Она отметила, что Шазина Агрба была идейным человеком, а ее дом в Москве центром притяжения для творческих людей.
"У нее была очень мощная харизма, острый ум, и, конечно, энергия, желание делать, творить, созидать и для нас всех она была мощной поддержкой. Мы только сегодня поняли насколько охват ее деятельности большой", - сказала Арсалия.
Она отметила заслуги Шазины Агрба в продвижении культуры, искусства Абхазии.
Подробности в аудиофайле.