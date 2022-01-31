https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/ekonomist-o-vozmozhnykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-maksimum-chto-mozhet-zapad--melkaya-pakost-1037362583.html

Экономист о возможных санкциях против России: максимум, что может Запад – мелкая пакость

Экономист о возможных санкциях против России: максимум, что может Запад – мелкая пакость

Российский экономист Михаил Хазин рассказал о вероятных последствиях для мировой экономики новых американских санкций в отношении РФ. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T16:24+0300

2022-01-31T16:24+0300

2022-01-31T16:24+0300

радио

экономика

в мире

россия

нато

санкции

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037362672_0:12:1800:1025_1920x0_80_0_0_ec1eb3694896ab0dfda6a449149b315e.jpg

Экономист о возможных санкциях против России: максимум, что может Запад - мелкая пакость Экономист о возможных санкциях против России: максимум, что может Запад - мелкая пакость

В эфире YouTube-канала "Sputnik на русском" Хазин заявил, что прошли времена, когда можно было чего-то добиться посредством санкций. Западу в первую очередь нужно бояться грядущей экономической катастрофы и распада мировой долларовой системы, а не думать о наборе новых санкций против России, считает экономист."В наше время цена этих санкций для Запада будет выше, чем для российской стороны. Нас сейчас вообще это не волнует. Нас должна волновать экономика внутренняя… Есть пример: против Ирана ввели все санкции, которые только можно, но Иран существует, а экономика его много меньше, чем российская. Причем надо понимать, что российская экономика сегодня – это рынки Китая, Индии и того же Ирана. Ну и?.. Действительно, они могут делать какие-то пакости, заблокировать работу мобильных телефонов, потому что Apple и Android – американские компании, но через неделю или месяц появятся умельцы, которые будут все это вскрывать и "перешивать". И все закончится", – отметил эксперт.По его словам, единственное, чего американцы могут добиться новыми санкциями, – ускорения распада мировой долларовой системы."Но не нужно путать людей, которые занимаются реальными переговорами и понимают, что США рухнут под тяжестью мировой долларовой системы, поэтому ее надо сбрасывать, и людей, которые жизнь положили на эту систему. Весь Евросоюз до безумия боится одного – что США уйдут. Представьте себе, что НАТО начнет орать, мол, надо показать России, что она не права, а США в это время заявят, что выходят из НАТО", – сказал Хазин.Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут устроить РФ мелкую провокацию, но воевать даже на экономическом фронте они не способны уже давно.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, россия, нато, санкции, подкасты, аудио