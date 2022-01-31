https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karatistu-iz-abkhazii-prisvoili-zvanie-kms-rossii-1037368627.html

Каратисту из Абхазии присвоили звание КМС России

Каратисту из Абхазии присвоили звание КМС России

Демьян Лепсая выполнил норматив на чемпионате ЮФО по кекусинкай. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T16:05+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Абхазскому атлету Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай, сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту на своем сайте .Лепсая тренировался в Федерации кекусинкай Абхазии в Очамчыре с 2015 года. Его тренер, мастер спорта республики Зураб Мурадян, в разные годы становился чемпионом своей страны, чемпионом и призером всероссийских и международных турниров. С 2021 года Лепсая занимается в Волгограде под руководством тренера высшей категории, обладателя черного пояса первый дан Рамиля Исмаилова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210328/Dopolnitelnoe-vremya-Kuraskua-o-stanovlenii-i-razvitii-karate-v-Abkhazii---1032101837.html

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