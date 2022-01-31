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Каратисту из Абхазии присвоили звание КМС России
Каратисту из Абхазии присвоили звание КМС России
Демьян Лепсая выполнил норматив на чемпионате ЮФО по кекусинкай. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T16:05+0300
2022-01-31T16:05+0300
2022-01-31T16:47+0300
в абхазии
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Абхазскому атлету Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай, сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту на своем сайте .Лепсая тренировался в Федерации кекусинкай Абхазии в Очамчыре с 2015 года. Его тренер, мастер спорта республики Зураб Мурадян, в разные годы становился чемпионом своей страны, чемпионом и призером всероссийских и международных турниров. С 2021 года Лепсая занимается в Волгограде под руководством тренера высшей категории, обладателя черного пояса первый дан Рамиля Исмаилова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210328/Dopolnitelnoe-vremya-Kuraskua-o-stanovlenii-i-razvitii-karate-v-Abkhazii---1032101837.html
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спорт, каратэ
Каратисту из Абхазии присвоили звание КМС России
16:05 31.01.2022 (обновлено: 16:47 31.01.2022)
Демьян Лепсая выполнил норматив на чемпионате ЮФО по кекусинкай.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Абхазскому атлету Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай, сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту на своем сайте
.
Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного Федерального округа по кекусинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Лепсая занял первое место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России.
Лепсая тренировался в Федерации кекусинкай Абхазии в Очамчыре с 2015 года. Его тренер, мастер спорта республики Зураб Мурадян, в разные годы становился чемпионом своей страны, чемпионом и призером всероссийских и международных турниров. С 2021 года Лепсая занимается в Волгограде под руководством тренера высшей категории, обладателя черного пояса первый дан Рамиля Исмаилова.