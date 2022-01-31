https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/mikheev-kogda-rossiya-priznaet-nezavisimost-donbassa-1037369475.html
Михеев: когда Россия признает независимость Донбасса
Михеев: когда Россия признает независимость Донбасса
Политолог Сергей Михеев высказался на тему совместных российско-белорусских военных учений, а также о том, какие шаги России следует предпринять после... 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T19:00+0300
2022-01-31T19:00+0300
2022-01-31T19:00+0300
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По мнению эксперта, совместные учения, стартующие 10 февраля, являются плановыми и показывают, что общая политика России и Белоруссии на фоне недавних протестов, поддержанных западными странами, только усилилась.Еще учения могут сигнализировать о готовности к совместным действиям в случае обострения ситуации на Украине. Безопасность в Европе по-прежнему остается ключевым вопросом, так как ответы США на российские предложения по безопасности не затрагивали самых важных для Москвы вопросов. Михеев заявил, что признание ДНР и ЛНР может стать одним из вариантов российского внешнеполитического ответа, но вопрос о том, в каких границах признавать народные республики, остается открытым.Политолог также добавил, что в случае Абхазии и Южной Осетии ситуация была проще, так как границы, устраивающие и абхазов, и осетин, были установлены сразу.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сергей михеев, внешняя политика, днр, лнр, видео, видео, мультимедиа
Михеев: когда Россия признает независимость Донбасса
Политолог Сергей Михеев высказался на тему совместных российско-белорусских военных учений, а также о том, какие шаги России следует предпринять после получения ответа США на предложения по безопасности.
По мнению эксперта, совместные учения, стартующие 10 февраля, являются плановыми и показывают, что общая политика России и Белоруссии на фоне недавних протестов, поддержанных западными странами, только усилилась.
Еще учения могут сигнализировать о готовности к совместным действиям в случае обострения ситуации на Украине. Безопасность в Европе по-прежнему остается ключевым вопросом, так как ответы США на российские предложения по безопасности не затрагивали самых важных для Москвы вопросов.
Михеев заявил, что признание ДНР и ЛНР может стать одним из вариантов российского внешнеполитического ответа, но вопрос о том, в каких границах признавать народные республики, остается открытым.
Политолог также добавил, что в случае Абхазии и Южной Осетии ситуация была проще, так как границы, устраивающие и абхазов, и осетин, были установлены сразу.