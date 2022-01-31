https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/mikheev-kogda-rossiya-priznaet-nezavisimost-donbassa-1037369475.html

Михеев: когда Россия признает независимость Донбасса

Михеев: когда Россия признает независимость Донбасса

Политолог Сергей Михеев высказался на тему совместных российско-белорусских военных учений, а также о том, какие шаги России следует предпринять после... 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T19:00+0300

2022-01-31T19:00+0300

2022-01-31T19:00+0300

в мире

сергей михеев

внешняя политика

днр

лнр

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037369562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fa17766c2c2f75fc18509b13170663f.jpg

По мнению эксперта, совместные учения, стартующие 10 февраля, являются плановыми и показывают, что общая политика России и Белоруссии на фоне недавних протестов, поддержанных западными странами, только усилилась.Еще учения могут сигнализировать о готовности к совместным действиям в случае обострения ситуации на Украине. Безопасность в Европе по-прежнему остается ключевым вопросом, так как ответы США на российские предложения по безопасности не затрагивали самых важных для Москвы вопросов. Михеев заявил, что признание ДНР и ЛНР может стать одним из вариантов российского внешнеполитического ответа, но вопрос о том, в каких границах признавать народные республики, остается открытым.Политолог также добавил, что в случае Абхазии и Южной Осетии ситуация была проще, так как границы, устраивающие и абхазов, и осетин, были установлены сразу.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сергей михеев, внешняя политика, днр, лнр, видео, видео, мультимедиа