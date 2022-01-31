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Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору
Автомобилистам известен этот участок, как "поворот у зеркала". 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T18:18+0300
2022-01-31T18:18+0300
2022-01-31T18:18+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, сообщает администрация столицы.На месте уже побывал глава Сухума, городские и республиканские службы. Как отметил заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе, определен круг необходимых работ для ликвидации последствий оползня.
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абхазия, автомобилисты, дорога, сухум
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору
Автомобилистам известен этот участок, как "поворот у зеркала".
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, сообщает
администрация столицы.
Обрушилось порядка 30 метров дороги. Существует угроза, что обвал продолжится и это преградит проезд к телевизионной башне.
На месте уже побывал глава Сухума, городские и республиканские службы.
Как отметил заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе, определен круг необходимых работ для ликвидации последствий оползня.