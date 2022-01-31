Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/opolzen-soshel-na-uchastke-dorogi-veduschey-na-sukhumskuyu-goru-1037371853.html
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору
Автомобилистам известен этот участок, как "поворот у зеркала". 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T18:18+0300
2022-01-31T18:18+0300
в абхазии
абхазия
автомобилисты
дорога
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037371445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b41f0c0071c3c1a1a8533bde5a811210.png
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, сообщает администрация столицы.На месте уже побывал глава Сухума, городские и республиканские службы. Как отметил заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе, определен круг необходимых работ для ликвидации последствий оползня.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037371445_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_209ce01d7eb6ab0cb9274df34496c457.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, автомобилисты, дорога, сухум

Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору

18:18 31.01.2022
© Foto / Администрация города Сухум Оползень ведущий на Сухумскую гору
Оползень ведущий на Сухумскую гору - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Foto / Администрация города Сухум
Подписаться на
Автомобилистам известен этот участок, как "поворот у зеркала".
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, сообщает администрация столицы.
Обрушилось порядка 30 метров дороги. Существует угроза, что обвал продолжится и это преградит проезд к телевизионной башне.
На месте уже побывал глава Сухума, городские и республиканские службы.
Как отметил заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе, определен круг необходимых работ для ликвидации последствий оползня.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский