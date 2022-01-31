https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/opolzen-soshel-na-uchastke-dorogi-veduschey-na-sukhumskuyu-goru-1037371853.html

Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору

Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору

Автомобилистам известен этот участок, как "поворот у зеркала". 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T18:18+0300

2022-01-31T18:18+0300

2022-01-31T18:18+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, сообщает администрация столицы.На месте уже побывал глава Сухума, городские и республиканские службы. Как отметил заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе, определен круг необходимых работ для ликвидации последствий оползня.

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абхазия, автомобилисты, дорога, сухум