https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/peskov-otvetil-na-vopros-o-vvedenii-v-rossii-lokdauna-iz-za-koronavirusa-1037364684.html

Песков ответил на вопрос о введении в России локдауна из-за коронавируса

Песков ответил на вопрос о введении в России локдауна из-за коронавируса

В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T12:50+0300

2022-01-31T12:50+0300

2022-01-31T13:11+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией неактуален и не обсуждается, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Общее число новых случаев коронавирус в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228).

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19