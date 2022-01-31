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Песков ответил на вопрос о введении в России локдауна из-за коронавируса
Песков ответил на вопрос о введении в России локдауна из-за коронавируса
В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией неактуален и не обсуждается, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Общее число новых случаев коронавирус в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228).
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Песков ответил на вопрос о введении в России локдауна из-за коронавируса

12:50 31.01.2022 (обновлено: 13:11 31.01.2022)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: Большой Кремлевский дворец.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: Большой Кремлевский дворец. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Вопрос введения в России локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией неактуален и не обсуждается, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения", - сказал Песков в понедельник, отвечая журналистам, обсуждается ли в Кремле вопрос введения всероссийского локдауна.
Общее число новых случаев коронавирус в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228).
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