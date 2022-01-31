https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/sichinava-o-distantsionnom-obrazovanii-v-abkhazii-vazhen-kontrol-so-storony-roditeley-1037366046.html

Сичинава о дистанционном образовании в Абхазии: важен контроль со стороны родителей

Сичинава о дистанционном образовании в Абхазии: важен контроль со стороны родителей

Как карантин в школах Абхазии отразится на учебном процессе, успеют ли школьники освоить весь материал и как родители могут помочь своим детям, в эфире радио... 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T18:08+0300

2022-01-31T18:08+0300

2022-01-31T18:08+0300

радио

школы

карантин

такие обстоятельства

мировая пандемия коронавируса covid-19

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Такие обстоятельства: Сичинава о дистанционном образовании в Абхазии Такие обстоятельства: Сичинава о дистанционном образовании в Абхазии

Во многих районах Абхазии из-за эпидситуации закрылись на карантин школы.25 января на неделю распустили школы в Гагрском районе. Сегодня, карантин продлили до 14 февраля 2022 года. 26 января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля. 27 января распустили учеников и в Гудаутском районе.Педагог Нонна Сичинава говорит, что учебный процесс страдает от всего этого, дети не получают полноценное образование из-за пропусков, преподаватели вынуждены, чтобы нагнать программу, сократить какие-то вопросы."В первую очередь нужно было бы Минпросу выработать стратегию на весь учебный год, с учетом возможных, разных вариантов развития пандемии. Учитель заранее должен узнать, какие вопросы ему нужно решать, и это должно быть одинаково для всех учителей Абхазии по всем предметам. Переходить на онлайн в Абхазии невозможно в связи с ситуацией с электричеством. Как один из вариантов, мне кажется необходимо обеспечить школы нужной техникой, чтобы учителя могли снимать видео уроки для учеников, а потом чтобы учителя получали сделанное домашнее задание", – сказала Сичинава.Педагог отметила, что основная нагрузка при дистанционном образовании ложится на родителей."Детям нужна поддержка. Родители не должны сидеть и рассказывать новый материал. В первую очередь необходим контроль со стороны родителей. Постоянно выделять время себе и ребенку, чтобы заставить его прочитать правила, заставить выучить стих. Основная нагрузка в такой ситуации при любом раскладе лежит на родителях. Важен контроль", – сказала СичинаваПолную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, карантин, такие обстоятельства, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио