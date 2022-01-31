https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/umerla-direktor-fonda-fazilya-iskandera-shazina-agrba-1037362840.html

Умерла директор Фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба

Умерла директор Фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба

Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина". 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T11:26+0300

2022-01-31T11:26+0300

2022-01-31T12:51+0300

в абхазии

культура

фазиль искандер

абхазия

фестиваль культуры фазиля искандера "стоянка человека"

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба скончалась в Абхазии на 64-м году жизни. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Московская абхазская диаспора.Диаспора отмечает заслуги Агрба в продвижении творчества абхазских художников, личную преданность писателю Фазилю Искандеру и работу по сохранению его наследия. "Тонкая, интеллигентная и одновременно открытая, сильная и глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии, Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Шазина была открытым и честным патриотом своей родины, ее тревога о судьбе абхазского народа, его культуре была неподдельной и всегда очень искренней", – говорится в сообщении.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" с 2000 года. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190305/Agrba-rasskazala-kak-ustroila-Iskanderu-pervuyu-nastoyaschuyu-svadbu-1026815758.html

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культура, фазиль искандер, абхазия, фестиваль культуры фазиля искандера "стоянка человека"