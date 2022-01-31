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https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/umerla-direktor-fonda-fazilya-iskandera-shazina-agrba-1037362840.html
Умерла директор Фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба
Умерла директор Фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба
Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина". 31.01.2022, Sputnik Абхазия
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2022-01-31T12:51+0300
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фестиваль культуры фазиля искандера "стоянка человека"
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба скончалась в Абхазии на 64-м году жизни. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Московская абхазская диаспора.Диаспора отмечает заслуги Агрба в продвижении творчества абхазских художников, личную преданность писателю Фазилю Искандеру и работу по сохранению его наследия. "Тонкая, интеллигентная и одновременно открытая, сильная и глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии, Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Шазина была открытым и честным патриотом своей родины, ее тревога о судьбе абхазского народа, его культуре была неподдельной и всегда очень искренней", – говорится в сообщении.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" с 2000 года. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190305/Agrba-rasskazala-kak-ustroila-Iskanderu-pervuyu-nastoyaschuyu-svadbu-1026815758.html
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культура, фазиль искандер, абхазия, фестиваль культуры фазиля искандера "стоянка человека"

Умерла директор Фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба

11:26 31.01.2022 (обновлено: 12:51 31.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Шазина Агрба
Шазина Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина".
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба скончалась в Абхазии на 64-м году жизни. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Московская абхазская диаспора.

"Мы потрясены печальной вестью о неожиданной смерти Шазины Агрба. Трудно принять эту потерю. Выражаем семье наши самые глубокие и искренние соболезнования. Это невосполнимая утрата для всех нас, для ее семьи и для нашей страны", – отмечается в сообщении.

Диаспора отмечает заслуги Агрба в продвижении творчества абхазских художников, личную преданность писателю Фазилю Искандеру и работу по сохранению его наследия.
"Тонкая, интеллигентная и одновременно открытая, сильная и глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии, Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Шазина была открытым и честным патриотом своей родины, ее тревога о судьбе абхазского народа, его культуре была неподдельной и всегда очень искренней", – говорится в сообщении.
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Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" с 2000 года. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.
Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.
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