https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/v-abkhazii-zafiksirovano-143-novykh-sluchaya-koronavirusa-1037360311.html
В Абхазии зафиксировано 143 новых случая коронавируса
В Абхазии зафиксировано 143 новых случая коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489... 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T00:02+0300
2022-01-31T00:02+0300
2022-01-31T00:09+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 207 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии зафиксировано 143 новых случая коронавируса
00:02 31.01.2022 (обновлено: 00:09 31.01.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 207 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.