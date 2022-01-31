https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/v-abkhazii-zafiksirovano-143-novykh-sluchaya-koronavirusa-1037360311.html

В Абхазии зафиксировано 143 новых случая коронавируса

В Абхазии зафиксировано 143 новых случая коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489... 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T00:02+0300

2022-01-31T00:02+0300

2022-01-31T00:09+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 143 человек из 207 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19