https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/chast-gudauty-obestochena-iz-za-remonta-podstantsii-1037381265.html

Часть Гудауты обесточена из-за ремонта подстанции

Часть Гудауты обесточена из-за ремонта подстанции

Подача электроэнергии в части Гудауты была приостановлена примерно в 10:00 вторника 1 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T15:00+0300

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2022-02-01T15:00+0300

в абхазии

новости

отключение электричества

гудаута

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудауты обесточена в связи с ремонтом на подстанции "Гудаута-тяга", сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре "Черноморэнерго" во вторник 1 февраля. Ремонтная бригада приступила к замене выключателя на подстанции примерно в 10:00 вторника и планирует завершить в течение ближайшего часа.

гудаута

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, отключение электричества, гудаута, проблемы энергетической отрасли в абхазии