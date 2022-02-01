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Часть Гудауты обесточена из-за ремонта подстанции
Часть Гудауты обесточена из-за ремонта подстанции
Подача электроэнергии в части Гудауты была приостановлена примерно в 10:00 вторника 1 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T15:00+0300
2022-02-01T15:00+0300
2022-02-01T15:00+0300
в абхазии
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гудаута
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудауты обесточена в связи с ремонтом на подстанции "Гудаута-тяга", сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре "Черноморэнерго" во вторник 1 февраля. Ремонтная бригада приступила к замене выключателя на подстанции примерно в 10:00 вторника и планирует завершить в течение ближайшего часа.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, отключение электричества, гудаута, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Гудауты обесточена из-за ремонта подстанции
Подача электроэнергии в части Гудауты была приостановлена примерно в 10:00 вторника 1 февраля.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудауты обесточена в связи с ремонтом на подстанции "Гудаута-тяга", сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре "Черноморэнерго" во вторник 1 февраля.
"Ведется замена масляного выключателя на подстанции "Гудаута-тяга" на вакуумный. Он пришел в негодность. Без света пока остаются жители части центра города, района средней школы №2, части Замостянки, улицы Гобечия, района рынка", - уточнили в колл-центре ведомства.
Ремонтная бригада приступила к замене выключателя на подстанции примерно в 10:00 вторника и планирует завершить в течение ближайшего часа.