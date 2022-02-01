Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-2-fevralya-1037378818.html
Часть Сухума останется без воды в среду 2 февраля
Часть Сухума останется без воды в среду 2 февраля
Во среду начнутся ремонтные работы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T12:45+0300
2022-02-01T13:31+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/03/1036575129_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_19982bcbcc60d08d394c930df835df75.jpg
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 18:00 в среду, 2 февраля, сообщает "Водоканал". Отключения связаны с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/03/1036575129_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7309cfe5f6ae980cace56045e5729f67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
водоснабжение, сухум

Часть Сухума останется без воды в среду 2 февраля

12:45 01.02.2022 (обновлено: 13:31 01.02.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключения воды в городе
Отключения воды в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
Во среду начнутся ремонтные работы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 18:00 в среду, 2 февраля, сообщает "Водоканал".
Без воды останутся: улица Эшба, старый поселок, Колос, район вокзала, улица Адыгейская, верхняя часть ВИЭМа, центр города, район рынка.
Отключения связаны с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский