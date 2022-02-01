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Часть Сухума останется без воды в среду 2 февраля
12:45 01.02.2022 (обновлено: 13:31 01.02.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключения воды в городе
© Sputnik / Марианна Кубрава
Во среду начнутся ремонтные работы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 18:00 в среду, 2 февраля, сообщает "Водоканал".
Без воды останутся: улица Эшба, старый поселок, Колос, район вокзала, улица Адыгейская, верхняя часть ВИЭМа, центр города, район рынка.
Отключения связаны с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия.