https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-2-fevralya-1037378818.html

Часть Сухума останется без воды в среду 2 февраля

Часть Сухума останется без воды в среду 2 февраля

Во среду начнутся ремонтные работы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 18:00 в среду, 2 февраля, сообщает "Водоканал". Отключения связаны с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Воронова-Ардзинба и Сахарова-Гулия.

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водоснабжение, сухум