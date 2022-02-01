https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/kedmi-rasskazal-kakoe-rossiyskoe-oruzhie-bolshe-vsego-pugaet-zapad-1037383470.html

Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад

Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад

Политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, рассуждая о возможностях современных российских вооружений, сделал прогноз, что в... 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T16:48+0300

2022-02-01T16:48+0300

2022-02-01T16:48+0300

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Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад

По словам, эксперта, Россия на данный момент обладает очевидным преимуществом в разработке вооружений, в особенности, ракетных."Когда они услышали про "Циркон", для них это был ужас, потому что "Циркон" - первая ракета, которая, в отличие от "Авангарда" и "Кинжала", которые набирают скорость, падая с высоты, набирает эту гиперзвуковую скорость в горизонтальном полете на любой высоте. Это совершенно другое - другие двигатели, другой уровень ракетной техники и ракетных двигателей, такого у них нет. Одно дело, когда ты сбрасываешь с высокой скоростью с летящего самолета с большой высоты ракету и она набирает скорость, а другое, когда она взлетает и набирает скорость. Запад отлично знает, что "Циркон" - это только первый шаг. Но первая ракета, которая так летает, уже есть. А у них ее нет, и это их пугает" ", - сказал Кедми.По его словам, "Посейдон" - лишь часть того, что делается на океанских глубинах."Это еще не все. И на Западе догадываются, что это еще не все. То есть, с военной точки зрения они сегодня в очень серьезом положении. В очень тяжелом положении. А если кто почитает последний отчет, в каком состоянии американский морской флот, это же проблема. Американцев и их союзников в отношениях с Россией больше всего пугает то, что, если они не справятся с Россией, не утихомирят ее, не отделят от Китая, им не удается выйти на тот план, который тоже был безнадежен, - выйти один на один с Китаем", - пояснил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас решается судьба всего мира. "Решаются судьба США и НАТО, соотношение сил, и это произойдет в течение ближайших двух месяцев, после чего расстановка сил станет совершенно иной. Через два месяца мир будет другой, и поскольку они не уверены в себе, они не знают, как реагировать. Самое страшное - когда не знаешь, что противник будет делать. А когда не знаешь, где будет, ты не можешь сосредоточиться, что защищать, и тогда у тебя не хватает сил нигде, потому что невозможно защищать все одновременно", - сказал Кедми.

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