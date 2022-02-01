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Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад
Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад
Политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, рассуждая о возможностях современных российских вооружений, сделал прогноз, что в... 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T16:48+0300
2022-02-01T16:48+0300
2022-02-01T16:48+0300
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Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад
Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад
По словам, эксперта, Россия на данный момент обладает очевидным преимуществом в разработке вооружений, в особенности, ракетных."Когда они услышали про "Циркон", для них это был ужас, потому что "Циркон" - первая ракета, которая, в отличие от "Авангарда" и "Кинжала", которые набирают скорость, падая с высоты, набирает эту гиперзвуковую скорость в горизонтальном полете на любой высоте. Это совершенно другое - другие двигатели, другой уровень ракетной техники и ракетных двигателей, такого у них нет. Одно дело, когда ты сбрасываешь с высокой скоростью с летящего самолета с большой высоты ракету и она набирает скорость, а другое, когда она взлетает и набирает скорость. Запад отлично знает, что "Циркон" - это только первый шаг. Но первая ракета, которая так летает, уже есть. А у них ее нет, и это их пугает" ", - сказал Кедми.По его словам, "Посейдон" - лишь часть того, что делается на океанских глубинах."Это еще не все. И на Западе догадываются, что это еще не все. То есть, с военной точки зрения они сегодня в очень серьезом положении. В очень тяжелом положении. А если кто почитает последний отчет, в каком состоянии американский морской флот, это же проблема. Американцев и их союзников в отношениях с Россией больше всего пугает то, что, если они не справятся с Россией, не утихомирят ее, не отделят от Китая, им не удается выйти на тот план, который тоже был безнадежен, - выйти один на один с Китаем", - пояснил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас решается судьба всего мира. "Решаются судьба США и НАТО, соотношение сил, и это произойдет в течение ближайших двух месяцев, после чего расстановка сил станет совершенно иной. Через два месяца мир будет другой, и поскольку они не уверены в себе, они не знают, как реагировать. Самое страшное - когда не знаешь, что противник будет делать. А когда не знаешь, где будет, ты не можешь сосредоточиться, что защищать, и тогда у тебя не хватает сил нигде, потому что невозможно защищать все одновременно", - сказал Кедми.
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в мире, россия, нато, вооружение, сша, подкасты, аудио
Кедми рассказал, какое российское оружие больше всего пугает Запад
Политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, рассуждая о возможностях современных российских вооружений, сделал прогноз, что в ближайшие два месяца должна решиться судьба всего мира, после чего расстановка сил станет совершенно иной.
По словам, эксперта, Россия на данный момент обладает очевидным преимуществом в разработке вооружений, в особенности, ракетных.
"Когда они услышали про "Циркон", для них это был ужас, потому что "Циркон" - первая ракета, которая, в отличие от "Авангарда" и "Кинжала", которые набирают скорость, падая с высоты, набирает эту гиперзвуковую скорость в горизонтальном полете на любой высоте. Это совершенно другое - другие двигатели, другой уровень ракетной техники и ракетных двигателей, такого у них нет. Одно дело, когда ты сбрасываешь с высокой скоростью с летящего самолета с большой высоты ракету и она набирает скорость, а другое, когда она взлетает и набирает скорость. Запад отлично знает, что "Циркон" - это только первый шаг. Но первая ракета, которая так летает, уже есть. А у них ее нет, и это их пугает" ", - сказал Кедми.
По его словам, "Посейдон" - лишь часть того, что делается на океанских глубинах.
"Это еще не все. И на Западе догадываются, что это еще не все. То есть, с военной точки зрения они сегодня в очень серьезом положении. В очень тяжелом положении. А если кто почитает последний отчет, в каком состоянии американский морской флот, это же проблема. Американцев и их союзников в отношениях с Россией больше всего пугает то, что, если они не справятся с Россией, не утихомирят ее, не отделят от Китая, им не удается выйти на тот план, который тоже был безнадежен, - выйти один на один с Китаем", - пояснил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас решается судьба всего мира. "Решаются судьба США и НАТО, соотношение сил, и это произойдет в течение ближайших двух месяцев, после чего расстановка сил станет совершенно иной. Через два месяца мир будет другой, и поскольку они не уверены в себе, они не знают, как реагировать. Самое страшное - когда не знаешь, что противник будет делать. А когда не знаешь, где будет, ты не можешь сосредоточиться, что защищать, и тогда у тебя не хватает сил нигде, потому что невозможно защищать все одновременно", - сказал Кедми.