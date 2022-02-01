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Косилов о росте цен на отдых в Абхазии: спрос есть, но есть и угроза

Косилов о росте цен на отдых в Абхазии: спрос есть, но есть и угроза

С чем связано повышение цен на летний отдых в Абхазии, каков спрос и каковы тенденции на данный момент, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского... 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T14:20+0300

2022-02-01T14:20+0300

2022-02-01T14:20+0300

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Косилов о росте цен на отдых в Абхазии: спрос есть, но есть и угроза Косилов о росте цен на отдых в Абхазии: спрос есть, но есть и угроза

Летний отдых в Абхазии дорожает, сообщил сайт Ассоциации туроператоров. Большинство отелей и пансионатов в республике повысили цены на пребывание в самое теплое время года."Хорошая новость – спрос есть, плохая – цены стремительно растут. Понятно, что есть этому объяснение, в первую очередь повышение стоимости на бензин и соответственно, подорожание продуктов, доставки, транспорта, составляющие тура в целом. Поэтому в этом году отели подняли цены в среднем от 15 до 20 процентов, кто-то поднял и выше. В этом плане есть большая угроза того, что в рамках весны, если будут открываться новые направления и давать более низкие цены, то мы потеряем какую-то часть спроса", – сказал Косилов.Туроператор уточнил, что есть направления, которые при открытии границ готовы будут на многое, чтобы заполучить туриста."В мире сейчас происходит кризис туризма, и государства, которые имели основополагающей частью бюджета именно туризм, они при открытии границ постараются отыграть то, что потеряли за последние два года, в первую очередь это Турция и Египет", – сказал Косилов.Собеседник Sputnik отметил, что поднимать цены необходимо в рамках инфляции, тех необходимых расходов, которые отели вынуждены нести в первую очередь, когда это превосходит, то это плохое явление, которое в целом будет тормозить продажи, сильно повышать нельзя, подчеркнул Косилов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туристы, отели, туризм, подкасты, аудио