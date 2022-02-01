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Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T19:43+0300
2022-02-01T19:43+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других."Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/otvet-ssha-i-nato-na-predlozheniya-rossii-popytka-zaboltat-problemy-bezopasnosti-1037320890.html
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политика, мид рф, сергей лавров, россия, нато
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik.
Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.
По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.
Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других.
"Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.
По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.