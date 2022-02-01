Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/lavrov-vyrazil-trevogu-iz-za-pozitsii-stran-nato-po-nedelimosti-bezopasnosti-1037386858.html
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T19:43+0300
2022-02-01T19:43+0300
политика
мид рф
сергей лавров
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036930271_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_6880269c627cecc8c8920ae76956846c.jpg
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других."Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/otvet-ssha-i-nato-na-predlozheniya-rossii-popytka-zaboltat-problemy-bezopasnosti-1037320890.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036930271_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_38ba9e4129568344a4c7beeeaba52018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, мид рф, сергей лавров, россия, нато

Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности

19:43 01.02.2022
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ С. Лаврова и Ирана Х. А. Абдоллахияна в Москве
Встреча глав МИД РФ С. Лаврова и Ирана Х. А. Абдоллахияна в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
© Foto / POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.
По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
Ответ США и НАТО на предложения России: попытка "заболтать" проблемы безопасности
27 января, 20:00
Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других.
"Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.
По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский