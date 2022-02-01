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https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/ministerstvo-po-nalogam-i-sboram-abkhazii-sozdalo-molodezhnyy-sovet-1037384694.html
Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет
Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет
Таким образом ведомство хочет ускорить адаптацию молодых сотрудников в трудовом коллективе. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T18:11+0300
2022-02-01T18:22+0300
в абхазии
министерство по налогам и сборам абхазии
молодежь
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет, сообщили на сайте ведомства. Его целью станет ускорение адаптации молодых работников в трудовом коллективе, повышение творческой и социальной активности, профессионального роста, воспитание молодых специалистов в традициях службы. Совет будет осуществлять деятельность по трем основным направлениям: В рамках Совета министерство планирует:В Совет вступили 18 человек Центрального аппарата ведомства. Был избран председатель – Георгий Кокоскир. В состав Совета планируется привлечь сотрудников территориальных налоговых органов.
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министерство по налогам и сборам абхазии, молодежь

Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет

18:11 01.02.2022 (обновлено: 18:22 01.02.2022)
© SputnikОфициальный сайт Министерства по Налогам и сборам
Официальный сайт Министерства по Налогам и сборам - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
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Таким образом ведомство хочет ускорить адаптацию молодых сотрудников в трудовом коллективе.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет, сообщили на сайте ведомства. Его целью станет ускорение адаптации молодых работников в трудовом коллективе, повышение творческой и социальной активности, профессионального роста, воспитание молодых специалистов в традициях службы.
Совет будет осуществлять деятельность по трем основным направлениям:
Информационно-методическая - поиск молодых специалистов, повышение их квалификации и развитие их профессиональных навыков и знаний;
Социальное – стремление проявить активную гражданскую позицию и внесение своего вклада в развитие общества;
Культурно-спортивное – организация мероприятий для улучшения взаимодействия молодежи вне рамок выполнения служебных обязанностей.
В рамках Совета министерство планирует:
организовывать тематические встречи молодежи;
разрабатывать замечания и предложения по повышению администрирования налоговых платежей и организации работы налоговых органов;
содействовать адаптации молодых работников ведомства и повышать уровень их квалификации;
выявлять социально-активную молодежь в налоговых органах и учебных заведениях;
организовывать взаимодействие с молодежными организациями на межведомственном и международном уровне;
проводить социальные мероприятия (субботники, благотворительная деятельность и др.);
Просвещать граждан в вопросах налогового законодательства и иных нормативно-правовых актов республики, а также информировать о нововведениях в налоговой сфере;
Развивать гражданственность и патриотизм молодых работников, сохранять преемственности поколений;
Организовывать и проводить культурно-досуговые, спортивные мероприятия;
Совершенствовать взаимодействия молодых специалистов, обучать их работе в команде.
В Совет вступили 18 человек Центрального аппарата ведомства. Был избран председатель – Георгий Кокоскир. В состав Совета планируется привлечь сотрудников территориальных налоговых органов.
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