https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/ministerstvo-po-nalogam-i-sboram-abkhazii-sozdalo-molodezhnyy-sovet-1037384694.html

Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет

Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет

Таким образом ведомство хочет ускорить адаптацию молодых сотрудников в трудовом коллективе. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T18:11+0300

2022-02-01T18:11+0300

2022-02-01T18:22+0300

в абхазии

министерство по налогам и сборам абхазии

молодежь

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Министерство по налогам и сборам Абхазии создало Молодежный совет, сообщили на сайте ведомства. Его целью станет ускорение адаптации молодых работников в трудовом коллективе, повышение творческой и социальной активности, профессионального роста, воспитание молодых специалистов в традициях службы. Совет будет осуществлять деятельность по трем основным направлениям: В рамках Совета министерство планирует:В Совет вступили 18 человек Центрального аппарата ведомства. Был избран председатель – Георгий Кокоскир. В состав Совета планируется привлечь сотрудников территориальных налоговых органов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство по налогам и сборам абхазии, молодежь