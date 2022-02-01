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Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии
Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 43929 человек. Зарегистрировано 599 летальных случаев. Выздоровели 36757... 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T00:13+0300
2022-02-01T00:13+0300
2022-02-01T00:17+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 592 человек из 1009 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии
00:13 01.02.2022 (обновлено: 00:17 01.02.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 43929 человек. Зарегистрировано 599 летальных случаев. Выздоровели 36757 человек.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ 30 января скончались женщина 50 и мужчина 52 лет, 29 января умерла 102-летняя женщина и мужчина 82 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 592 человек из 1009 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.