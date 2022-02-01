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Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии

Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 43929 человек. Зарегистрировано 599 летальных случаев. Выздоровели 36757... 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T00:13+0300

2022-02-01T00:13+0300

2022-02-01T00:17+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Пять пациентов с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 592 человек из 1009 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19