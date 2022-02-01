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Власти ДНР заявили об участившихся полетах украинских беспилотников
Власти ДНР заявили об участившихся полетах украинских беспилотников
В нарушение Минских соглашений вооруженные силы Украины сосредоточили почти половину личного состава на границе с Донецкой и Луганской республиками. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T12:15+0300
2022-02-01T12:15+0300
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Управление Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировало увеличение частоты полетов украинских беспилотных летательных аппаратов в районе линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный сайт ДНР .Военный отметил, что разведка и применение подобных аппаратов прямо противоречит договоренностям режима прекращения огня. В данный момент в регионе сохраняется напряженная обстановка, существуют тенденции к дальнейшему ее обострению. По заявлениям представителей республик, разведка продолжает фиксировать создание ВСУ ударных группировок и их подготовку к наступательным действиям. Ранее МИД России высказывал озабоченность из-за действий украинской стороны. По заявлениям ведомства, страны Запада продолжают оказывать Киеву серьезную военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в районе Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров в недавнем интервью заметил, что США используют украинский режим для противодействия России.
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украина, агрессия, днр, лнр, донбасс
Власти ДНР заявили об участившихся полетах украинских беспилотников
12:15 01.02.2022 (обновлено: 12:24 01.02.2022)
В нарушение Минских соглашений вооруженные силы Украины сосредоточили почти половину личного состава на границе с Донецкой и Луганской республиками.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik.
Управление Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировало увеличение частоты полетов украинских беспилотных летательных аппаратов в районе линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный сайт
ДНР .
"Мы считаем, что командование ООС (операции объединенных сил – ред.) таким способом пытается провести разведку наших позиций на переднем крае обороны. Их задача уточнить цели и поразить их", – заявил официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.
Военный отметил, что разведка и применение подобных аппаратов прямо противоречит договоренностям режима прекращения огня. В данный момент в регионе сохраняется напряженная обстановка, существуют тенденции к дальнейшему ее обострению.
По заявлениям представителей республик, разведка продолжает фиксировать создание ВСУ ударных группировок и их подготовку к наступательным действиям.
Ранее МИД России высказывал озабоченность из-за действий украинской стороны. По заявлениям ведомства, страны Запада продолжают оказывать Киеву серьезную военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в районе Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров в недавнем интервью заметил, что США используют украинский режим для противодействия России.