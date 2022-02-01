https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/vlasti-dnr-zayavili-ob-uchastivshikhsya-poletakh-ukrainskikh-bespilotnikov--1037378069.html

Власти ДНР заявили об участившихся полетах украинских беспилотников

Власти ДНР заявили об участившихся полетах украинских беспилотников

В нарушение Минских соглашений вооруженные силы Украины сосредоточили почти половину личного состава на границе с Донецкой и Луганской республиками. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T12:15+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Управление Народной милиции Донецкой народной республики зафиксировало увеличение частоты полетов украинских беспилотных летательных аппаратов в районе линии боевого соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный сайт ДНР .Военный отметил, что разведка и применение подобных аппаратов прямо противоречит договоренностям режима прекращения огня. В данный момент в регионе сохраняется напряженная обстановка, существуют тенденции к дальнейшему ее обострению. По заявлениям представителей республик, разведка продолжает фиксировать создание ВСУ ударных группировок и их подготовку к наступательным действиям. Ранее МИД России высказывал озабоченность из-за действий украинской стороны. По заявлениям ведомства, страны Запада продолжают оказывать Киеву серьезную военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в районе Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров в недавнем интервью заметил, что США используют украинский режим для противодействия России.

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украина, агрессия, днр, лнр, донбасс