https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/beregoukrepitelnye-raboty-proveli-u-reki-kvishona-v-gale--1037402977.html

Берегоукрепительные работы провели у реки Квишона в Гале

Берегоукрепительные работы провели у реки Квишона в Гале

В 2019 и 2020 годах проводились работы по очищению русел рек в Гале. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Работы по берегоукреплению русла реки Квишона проведены специалистами Управления городского хозяйства администрации Галского района, рассказал в интервью "Гал-ТВ" первый заместитель главы по городскому администрированию Дмитрий Адлейба."В прошлом и позапрошлом году мы очищали русла рек и проводили часть берегоукрепительных работ. На некоторых участках не смогли провести работы по берегоукреплению, так как не было маленького экскаватора, который смог бы провести эти работы. Сейчас дорабатываем участки", – добавил он.По словам Адлейба, берегоукрепительные работы не требует больших финансовых затрат, так как используются старые плиты, найденные во время чистки русел рек.Помимо берегоукрепления, специалистам предстоят работы, связанные с подачей воды в Гале. Как отметил Адлейба, проводится ремонт на всей линии водовода, питающего город, до лета проблем с водоснабжением быть не должно.Еще одна проблема – загрязнение рек бытовым мусором из-за нехватки контейнеров в городе. По словам Адлейба, вскоре будут отремонтированы и установлены дополнительно шесть мусорных контейнеров, что поможет улучшить ситуацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201104/Raschistka-rusel-rek-v-Gale-pomozhet-snabdit-raybolnitsu-vodoy-1031221273.html

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