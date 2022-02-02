https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/bolee-30-chelovek-evakuirovany-s-kanatnoy-dorogi-v-krasnoy-polyane-1037403244.html

Более 30 человек эвакуированы с канатной дороги в Красной поляне

Более 30 человек эвакуированы с канатной дороги в Красной поляне

В среду на горнолыжном курорте в Сочи остановилась канатная дорога, на которой находились примерно 35 пассажиров. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

красная поляна

отдых

россия

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Около 35 человек, застрявших на канатной дороге в горнолыжной зоне Сочи, эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курорт Красная Поляна".На эвакуацию одного человека в среднем уходило по десять минут. Пострадавших нет.Эвакуация людей проводилась силами курорта и спасателями ЮРПСО МЧС России. По данным МЧС, причиной остановки канатной дороги, предположительно, мог стать скачок напряжения.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, красная поляна, отдых, россия