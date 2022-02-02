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Более 30 человек эвакуированы с канатной дороги в Красной поляне
Более 30 человек эвакуированы с канатной дороги в Красной поляне
В среду на горнолыжном курорте в Сочи остановилась канатная дорога, на которой находились примерно 35 пассажиров. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T18:44+0300
2022-02-02T18:44+0300
2022-02-02T18:46+0300
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Около 35 человек, застрявших на канатной дороге в горнолыжной зоне Сочи, эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курорт Красная Поляна".На эвакуацию одного человека в среднем уходило по десять минут. Пострадавших нет.Эвакуация людей проводилась силами курорта и спасателями ЮРПСО МЧС России. По данным МЧС, причиной остановки канатной дороги, предположительно, мог стать скачок напряжения.
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сочи, красная поляна, отдых, россия
Более 30 человек эвакуированы с канатной дороги в Красной поляне
18:44 02.02.2022 (обновлено: 18:46 02.02.2022)
В среду на горнолыжном курорте в Сочи остановилась канатная дорога, на которой находились примерно 35 пассажиров.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik.
Около 35 человек, застрявших на канатной дороге в горнолыжной зоне Сочи, эвакуированы, сообщили РИА Новости
в пресс-службе "Курорт Красная Поляна".
На эвакуацию одного человека в среднем уходило по десять минут. Пострадавших нет.
Эвакуация людей проводилась силами курорта и спасателями ЮРПСО МЧС России.
По данным МЧС, причиной остановки канатной дороги, предположительно, мог стать скачок напряжения.