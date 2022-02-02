https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-601-1037389607.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 601
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 601
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 44383 человека. Выздоровели 37106 человек. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T00:01+0300
2022-02-02T00:01+0300
2022-02-02T00:03+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 601, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента - женщина 81 и мужчина 82 лет.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 28, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 601
00:01 02.02.2022 (обновлено: 00:03 02.02.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 44383 человека. Выздоровели 37106 человек.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 601, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента - женщина 81 и мужчина 82 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 454 человек из 769 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 28, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.