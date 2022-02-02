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https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/goroda-kubani-zatopilo-talymi-vodami-1037392847.html
Города Кубани затопило талыми водами
Города Кубани затопило талыми водами
Всю прошлую неделю в Краснодарском крае бушевали снегопады. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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Из-за повышения температуры воздуха началось резкое таяние снежных масс. Улицы и набережные городов оказались затоплены, вода проникла в подвалы домов и даже в жилые помещения. Жителям помогают специальные службы, ведется откачка воды и очистка территории от мусора и снега.
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новости, потоп, краснодарский край, видео, видео, мультимедиа

Города Кубани затопило талыми водами

12:00 02.02.2022 (обновлено: 12:19 02.02.2022)
© Видео РИА
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Всю прошлую неделю в Краснодарском крае бушевали снегопады.
Из-за повышения температуры воздуха началось резкое таяние снежных масс.
Улицы и набережные городов оказались затоплены, вода проникла в подвалы домов и даже в жилые помещения.
Жителям помогают специальные службы, ведется откачка воды и очистка территории от мусора и снега.
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