https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/goroda-kubani-zatopilo-talymi-vodami-1037392847.html

Города Кубани затопило талыми водами

Города Кубани затопило талыми водами

Всю прошлую неделю в Краснодарском крае бушевали снегопады. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T12:00+0300

2022-02-02T12:00+0300

2022-02-02T12:19+0300

новости

потоп

краснодарский край

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/02/1037391871_20:0:1003:553_1920x0_80_0_0_9b6b4d559b9c4debed5148d312ddf414.png

Из-за повышения температуры воздуха началось резкое таяние снежных масс. Улицы и набережные городов оказались затоплены, вода проникла в подвалы домов и даже в жилые помещения. Жителям помогают специальные службы, ведется откачка воды и очистка территории от мусора и снега.

краснодарский край

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, потоп, краснодарский край, видео, видео, мультимедиа