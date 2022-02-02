https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kgb-yuzhnoy-osetii-zayavilo-chto-biolaboratoriya-lugara-v-gruzii-ugrozhaet-bezopasnosti-strany-1037403874.html

КГБ Южной Осетии заявило, что биолаборатория Лугара в Грузии угрожает безопасности страны

КГБ Южной Осетии заявило, что биолаборатория Лугара в Грузии угрожает безопасности страны

В Южной Осетии заявили, что в ближайшее время в Грузии в рамках новой секретной исследовательской программы будет возведена дополнительная биолаборатория. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T19:07+0300

2022-02-02T19:07+0300

2022-02-02T19:07+0300

южная осетия

грузия

ричард лугар

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Югоосетинский Комитет госбезопасности (КГБ) заявил, что действующая в Грузии американская биолаборатория Лугара представляет угрозу санитарно-эпидемиологической и экономической безопасности в Южной Осетии, в частности, стала причиной падежа скота на ее территории и занимается вредоносными исследованиями гепатита С.При этом в КГБ утверждают, что официальная информация о фактах заболеваний домашнего скота грузинскими властями замалчивается. "Данное обстоятельство связано с деятельностью т.н. "центра общественного здравоохранения Лугара" в Грузии, который продолжает проводить работы с особо опасными инфекционными болезнями, возбудители которых могут использоваться тбилисским режимом против Южной Осетии в биотеррористических целях", - подчеркнули в комитете.Ранее на базе биолаборатории проводились эксперименты над людьми с возбудителями особо опасных вирусов, а также коронавирусов.В ближайшее время в Грузии в рамках новой секретной исследовательской программы, стоимостью порядка 170 миллионов долларов США будет возведена дополнительная биолаборатория с наименованием BSL-2, а также административное здание рядом с центром Лугара. В новых корпусах будут работать исключительно военные медики из США – офицеры Армейского научно-исследовательского института им. У.Рида.КГБ обращает внимание на то, что, поскольку Грузия находится под прямым управлением со стороны Запада, то официальный Тбилиси не влияет на принятие решений по вопросам размещения и функционирования на своей территории сети американских биолабораторий."При этом указанные лаборатории, включающие в себя работу с особо опасными бактериями и вирусами, являются актуальной угрозой региональной безопасности и наносят прямой вред населению Южной Осетии, Абхазии, Грузии, а также другим государствам Южного Кавказа", - заявили в комитете.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200609/KGB-Yuzhnoy-Osetii-laboratoriya-v-Gruzii-rabotaet-nad-biooruzhiem-protiv-yugoosetin-1030299204.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Politolog-o-biolaboratoriyakh-SShA-opasnoe-nedoumenie-dlya-cheloveka-v-etikh-regionakh--1033175056.html

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южная осетия, грузия, ричард лугар