https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html
Кварчия об "омикроне" у детей: не стоит переживать и паниковать
Кварчия об "омикроне" у детей: не стоит переживать и паниковать
Как протекает "омикрон" у детей, какие осложнения возможны и можно ли его отличить от ОРВИ, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-педиатр Астанда... 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T10:28+0300
2022-02-02T10:28+0300
2022-02-02T10:28+0300
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Кварчия об омикроне у детей: не стоит переживать и паниковать
Кварчия об омикроне у детей: не стоит переживать и паниковать
В большинстве случаев у детей "омикрон" протекает по типу обычной ОРВИ, и не всегда можно точно сказать, это есть "омикрон" или обычная простуда, сказала Кварчия в беседе на радио.По словам врача, мутаций у "омикрона" очень много, даже если сдать ПЦР-тест, попытаться подтвердить этот штамм, то не всегда можно выявить положительный результат."Если он все же выявлен и подтвержден, то не стоит переживать и паниковать, потому что сам по себе он у детей протекает достаточно легко. Чаще всего это симптомы – повешение температуры не более 38 градусов, кашель, обильный насморк. Сам COVID, который был в 2019, 2020 годах, он поражал нижние дыхательные пути и приводил к пневмонии, влиял на свертываемость крови, "омикрон" же влияет на верхние дыхательные пути, поэтому у детей он может вызвать воспаление гортани и голосовых связок, это грубый лающий кашель и осиплость голоса, вплоть до полного отсутствия голоса", – объяснила педиатр.Кварчия сказала, что большинство консультаций в последнее время приходится на ОРВИ, вызванную "омикроном".Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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дети, мировая пандемия коронавируса covid-19, подкасты коронавирус, аудио
Кварчия об "омикроне" у детей: не стоит переживать и паниковать
Как протекает "омикрон" у детей, какие осложнения возможны и можно ли его отличить от ОРВИ, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-педиатр Астанда Кварчия.
В большинстве случаев у детей "омикрон" протекает по типу обычной ОРВИ, и не всегда можно точно сказать, это есть "омикрон" или обычная простуда, сказала Кварчия в беседе на радио.
По словам врача, мутаций у "омикрона" очень много, даже если сдать ПЦР-тест, попытаться подтвердить этот штамм, то не всегда можно выявить положительный результат.
"Если он все же выявлен и подтвержден, то не стоит переживать и паниковать, потому что сам по себе он у детей протекает достаточно легко. Чаще всего это симптомы – повешение температуры не более 38 градусов, кашель, обильный насморк. Сам COVID, который был в 2019, 2020 годах, он поражал нижние дыхательные пути и приводил к пневмонии, влиял на свертываемость крови, "омикрон" же влияет на верхние дыхательные пути, поэтому у детей он может вызвать воспаление гортани и голосовых связок, это грубый лающий кашель и осиплость голоса, вплоть до полного отсутствия голоса", – объяснила педиатр.
Кварчия сказала, что большинство консультаций в последнее время приходится на ОРВИ, вызванную "омикроном".
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.