https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/medvenskiy-o-stalingradskoy-bitve-takoy-pobedoy-gordilis-by-po-pravu-v-lyuboy-strane-1037393604.html
Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране
Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране
О значении в истории Великой Отечественной войны Сталинградской битвы и о том, какое участие в ней приняли уроженцы Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T13:17+0300
2022-02-02T13:17+0300
2022-02-02T14:11+0300
радио
сталинградская битва (1942-1943)
вов
подкасты
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Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране
Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране
79 лет назад завершилось крупнейшее и жесточайшее сражение в мировой истории – Сталинградская битва. Она продолжалась более полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Красной армии пришлось воевать не только с немцами, но и с их союзниками – румынами, итальянцами, хорватами и венграми. Немецкое командование ставило целью перерезать важнейшую транспортную артерию в европейской части СССР – Волгу. Далее они планировали начать наступление на нефтеносные районы Северного Кавказа и Закавказья. Захват города, который носил имя Сталина, должен было поднять боевой дух немецкой армии.Сталинградская битва определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. От вторжения в СССР отказались Япония и Турция.О Сталинградской битве и ее участниках, уроженцах Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал историк, заместитель директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский."Нельзя забывать о Сталинградской битве. В любой стране мира, на любом континенте такой победой гордились бы по праву, вне зависимости от актуальной политической конъюнктуры. Попытки некоторых деструктивных сил переписать итоги победы, умолчать или как-то переиначить ход и значение Сталинградской битвы, думаю, будут обречены на провал, потому как сама германская сторона признавала, что Сталинград имел решающее значение", – сказал Медвенский.Полная версия беседы в аудиофайле.
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сталинградская битва (1942-1943), вов, подкасты, аудио
Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране
13:17 02.02.2022 (обновлено: 14:11 02.02.2022)
О значении в истории Великой Отечественной войны Сталинградской битвы и о том, какое участие в ней приняли уроженцы Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал историк, заместитель директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский.
79 лет назад завершилось крупнейшее и жесточайшее сражение в мировой истории – Сталинградская битва. Она продолжалась более полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Красной армии пришлось воевать не только с немцами, но и с их союзниками – румынами, итальянцами, хорватами и венграми. Немецкое командование ставило целью перерезать важнейшую транспортную артерию в европейской части СССР – Волгу. Далее они планировали начать наступление на нефтеносные районы Северного Кавказа и Закавказья. Захват города, который носил имя Сталина, должен было поднять боевой дух немецкой армии.
Сталинградская битва определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. От вторжения в СССР отказались Япония и Турция.
О Сталинградской битве и ее участниках, уроженцах Абхазии в эфире радио Sputnik
рассказал историк, заместитель директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский.
"Нельзя забывать о Сталинградской битве. В любой стране мира, на любом континенте такой победой гордились бы по праву, вне зависимости от актуальной политической конъюнктуры. Попытки некоторых деструктивных сил переписать итоги победы, умолчать или как-то переиначить ход и значение Сталинградской битвы, думаю, будут обречены на провал, потому как сама германская сторона признавала, что Сталинград имел решающее значение", – сказал Медвенский.
Полная версия беседы в аудиофайле.