https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/medvenskiy-o-stalingradskoy-bitve-takoy-pobedoy-gordilis-by-po-pravu-v-lyuboy-strane-1037393604.html

Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране

Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране

О значении в истории Великой Отечественной войны Сталинградской битвы и о том, какое участие в ней приняли уроженцы Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T13:17+0300

2022-02-02T13:17+0300

2022-02-02T14:11+0300

радио

сталинградская битва (1942-1943)

вов

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/02/1037393577_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4037a19847ce31e257f27fd42218c27.jpg

Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране Медвенский о Сталинградской битве: такой победой гордились бы по праву в любой стране

79 лет назад завершилось крупнейшее и жесточайшее сражение в мировой истории – Сталинградская битва. Она продолжалась более полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняло участие свыше двух миллионов солдат. Красной армии пришлось воевать не только с немцами, но и с их союзниками – румынами, итальянцами, хорватами и венграми. Немецкое командование ставило целью перерезать важнейшую транспортную артерию в европейской части СССР – Волгу. Далее они планировали начать наступление на нефтеносные районы Северного Кавказа и Закавказья. Захват города, который носил имя Сталина, должен было поднять боевой дух немецкой армии.Сталинградская битва определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. От вторжения в СССР отказались Япония и Турция.О Сталинградской битве и ее участниках, уроженцах Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал историк, заместитель директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский."Нельзя забывать о Сталинградской битве. В любой стране мира, на любом континенте такой победой гордились бы по праву, вне зависимости от актуальной политической конъюнктуры. Попытки некоторых деструктивных сил переписать итоги победы, умолчать или как-то переиначить ход и значение Сталинградской битвы, думаю, будут обречены на провал, потому как сама германская сторона признавала, что Сталинград имел решающее значение", – сказал Медвенский.Полная версия беседы в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сталинградская битва (1942-1943), вов, подкасты, аудио