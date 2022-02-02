https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/natalya-poklonskaya-stala-zamestitelem-rukovoditelya-rossotrudnichestva-1037405384.html
Наталья Поклонская стала заместителем руководителя Россотрудничества
Наталья Поклонская стала заместителем руководителя Россотрудничества
Должность руководителя Россотрудничества с июня 2020 года занимает Евгений Примаков. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T22:06+0300
2022-02-02T22:06+0300
2022-02-02T22:06+0300
россотрудничество
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Приказом президента России Владимира Путина на должность заместителя руководителя Россотрудничества назначена Наталья Поклонская. Президент также освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. 13 октября 2021 года Наталья Поклонская была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде. 19 января 2022 года стало известно, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства (https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768524598.html), ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россотрудничество, россия
Наталья Поклонская стала заместителем руководителя Россотрудничества
Должность руководителя Россотрудничества с июня 2020 года занимает Евгений Примаков.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Приказом президента России Владимира Путина на должность заместителя руководителя Россотрудничества назначена Наталья Поклонская.
Президент также освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
13 октября 2021 года Наталья Поклонская была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.
19 января 2022 года стало известно, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства (https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768524598.html), ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.