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https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/naznacheny-zamestiteli-nachalnikov-uvd-i-otdela-ugrozyska-po-gagrskomu-rayonu-1037391040.html
Назначены заместители начальников УВД и отдела угрозыска по Гагрскому району
Назначены заместители начальников УВД и отдела угрозыска по Гагрскому району
Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел рабочее совещание в УВД по Гагрскому району. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Назначены новые первый заместитель начальника УВД по Гагрском району, и.о. замначальника УВД и и.о. замначальника отдела угрозыска Гагрского УВД, сообщается на сайте МВД республики. Приказом министра сделаны следующие назначения: Глава МВД Абхазии на совещании в Гагрском районе поставил задачи по усилению оперативно-розыскной деятельности, направленной на раскрытие ранее совершенных преступлений.
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мвд абхазии, гагрский район, абхазия

Назначены заместители начальников УВД и отдела угрозыска по Гагрскому району

10:50 02.02.2022 (обновлено: 11:16 02.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина УВД Гагрского района
Машина УВД Гагрского района - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел рабочее совещание в УВД по Гагрскому району.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Назначены новые первый заместитель начальника УВД по Гагрском району, и.о. замначальника УВД и и.о. замначальника отдела угрозыска Гагрского УВД, сообщается на сайте МВД республики.
Приказом министра сделаны следующие назначения:
на должность первого замначальника УВД по Гагрскому району – начальника криминальной милиции назначен майор милиции Дмитрий Ажиба,
и.о. замначальника УВД по Гагрскому району - начальником милиции общественной безопасности назначен подполковник милиции Тэймыр Бганба,
и.о. замначальника отдела уголовного розыска Гагрского УВД назначен майор милиции Беслан Айба.
Глава МВД Абхазии на совещании в Гагрском районе поставил задачи по усилению оперативно-розыскной деятельности, направленной на раскрытие ранее совершенных преступлений.
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