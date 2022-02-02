https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/naznacheny-zamestiteli-nachalnikov-uvd-i-otdela-ugrozyska-po-gagrskomu-rayonu-1037391040.html

Назначены заместители начальников УВД и отдела угрозыска по Гагрскому району

Назначены заместители начальников УВД и отдела угрозыска по Гагрскому району

Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел рабочее совещание в УВД по Гагрскому району. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Назначены новые первый заместитель начальника УВД по Гагрском району, и.о. замначальника УВД и и.о. замначальника отдела угрозыска Гагрского УВД, сообщается на сайте МВД республики. Приказом министра сделаны следующие назначения: Глава МВД Абхазии на совещании в Гагрском районе поставил задачи по усилению оперативно-розыскной деятельности, направленной на раскрытие ранее совершенных преступлений.

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мвд абхазии, гагрский район, абхазия