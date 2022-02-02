https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/pochti-55-rossiyan-podderzhivayut-polozheniya-zakona-o-prizemlenii-it-gigantov-1037395899.html

Почти 55% россиян поддерживают положения закона "о приземлении" IT-гигантов

Почти 55% россиян поддерживают положения закона "о приземлении" IT-гигантов

С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T14:55+0300

2022-02-02T14:55+0300

2022-02-02T15:21+0300

россия

законодательство

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Свыше 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу и основные пункты закона "о приземлении" компаний-IT гигантов, которые работают на российском рынке, следует из опроса Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ)."Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона (о "приземлении"): почти 55% россиян выступает "за" открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживают требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", – говорится в сообщении.При этом почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу, около половины опрошенных – 47,9% – одобряет принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряет, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос. Уточняется, что почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные IT-компании не будут исполнять требования закона о "приземлении", то они должны понести установленную законом ответственность, около 13,3% не согласны с таким утверждением, а 19,9% затруднились ответить.Онлайн-опрос проводился с 18 по 25 января 2022 года, в нем приняли участие 1890 россиян старше 18 лет.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов.Закон о "приземлении" обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей:Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210611/Roskomnadzor-Twitter-esche-ne-udalil-500-zapreschennykh-materialov-1032602102.html

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