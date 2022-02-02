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Попова о биолабораториях США у российских границ: плохая история, но она есть
Попова о биолабораториях США у российских границ: плохая история, но она есть
Биолаборатории США рядом с границами РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "плохой историей", от которой надо защищаться. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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Попова о биолабораториях США у российских границ: плохая история, но она есть
Попова о биолабораториях США у российских границ: плохая история, но она есть
"Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", – сказала глава Роспотребнадзора о биолабораториях США вблизи российских границ. Они имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают, считает Анна Попова. О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, – во фрагменте интервью главы Роспотребнадзора РИА Новости.
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лаборатории, сша, россия, подкасты, аудио

Попова о биолабораториях США у российских границ: плохая история, но она есть

20:00 02.02.2022
Радио
Попова о биолабораториях США у российских границ: плохая история, но она есть
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Биолаборатории США рядом с границами РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала "плохой историей", от которой надо защищаться.
"Это плохая история, но она есть, и мы должны защищаться", – сказала глава Роспотребнадзора о биолабораториях США вблизи российских границ. Они имеют право работать с самыми опасными патогенами, но никто не знает, с чем на самом деле там работают, считает Анна Попова.
О том, как развитие синтетической биологии превратилось в один из самых больших рисков, – во фрагменте интервью главы Роспотребнадзора РИА Новости.
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