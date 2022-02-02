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Турбаза: Бильдина и Нехай о снабжении отелей текстилем абхазского производства

Турбаза: Бильдина и Нехай о снабжении отелей текстилем абхазского производства

О том, как обеспечиваются гостиницы Абхазии текстильной продукцией, выгодно ли заказывать у местных производителей, в эфире радио Sputnik рассказали владелица... 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T17:38+0300

2022-02-02T17:38+0300

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Турбаза: Бильдина и Нехай о снабжении отелей текстилем абхазского производства Турбаза: Бильдина и Нехай о снабжении отелей текстилем абхазского производства

Конструктор-модельер Алена Нехай из опыта своей работы отмечает, что отельеры все чаще стали обращаться к продукции местных производителей. Особенно много работы в курортный сезон, и чтобы успеть подготовить заказ, приходится работать внеурочно, отметила Нехай в беседе на радио.Нехай также рассказала, как непосредственно проходит работа с заказчиком и откуда привозят ткани для изготовления той или иной продукции.По словам владелицы гостиницы Ольги Бильдиной, заказывать у местных производителей невыгодно, цены гораздо выше, чем в России."Изначально гостиница оснащалась продукцией из России, тогда в Абхазии мало кто занимался этим делом. Сейчас, конечно, хотелось бы покупать в Абхазии, но здесь цены значительно выше. Несоизмеримо выше, чем если покупать текстиль в России. Однако есть и то, что заказывается у местных производителей, к примеру, оснащение зонтиков", – сказала Бильдина.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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