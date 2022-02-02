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Умерла абхазский фольклорист Цира Габниа
Умерла абхазский фольклорист Цира Габниа
Ученому принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа, сообщил Sputnik директор АбИГИ Арда Ашуба. Директор Абхазского института гуманитарных исследований сообщил, что готовится к изданию книга Габниа. "Мы разговаривали с ней два дня назад, я ей сообщил о том, что состоится ученый совет, она ответила, что вряд ли сможет прийти. Темой обсуждения совета станет издание ее книги, которая выйдет в течение месяца", - рассказал Ашуба. В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Абхазские афористические жанры". В этого времени являлась научным сотрудником отдела фольклора АбИГИ. С 1992 – старший научный сотрудник, с 1994 в АГУ вела общие и специальные курсы по абхазскому фольклору и литературе. В 1996–2000 годах была заведующей фольклорной лаборатории. С 2004 года возглавляла отдел фольклора при АбИГИ. С 2004 – член диссертационного совета по литературе и фольклору при АбИГИ. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/umer-trekhkratnyy-olimpiyskiy-chempion-vykhodets-iz-abkhazii-viktor-saneev-1037014074.html
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наука, некрологи, абиги

Умерла абхазский фольклорист Цира Габниа

11:43 02.02.2022 (обновлено: 11:54 02.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЦира Габния
Цира Габния - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ученому принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа, сообщил Sputnik директор АбИГИ Арда Ашуба.
"Ее уход из жизни – большая потеря не только для университета, АбИГИ, но и для всего абхазоведения. Не стало видного ученого, обладавшего высокими моральными качествами и большими знаниями. Она была моим руководителем, когда я писал дипломную работу. Совсем недавно утвердили тему ее докторской диссертации. В течение года Цира Смаиловна собиралась ее защитить", - рассказал Ашуба.
Директор Абхазского института гуманитарных исследований сообщил, что готовится к изданию книга Габниа.
"Мы разговаривали с ней два дня назад, я ей сообщил о том, что состоится ученый совет, она ответила, что вряд ли сможет прийти. Темой обсуждения совета станет издание ее книги, которая выйдет в течение месяца", - рассказал Ашуба.
Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. С отличием окончила филологический факультет Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького. В 1983 году поступила в аспирантуру при Институте Мировой литературы АН СССР по специальности "фольклор народов СССР".
В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Абхазские афористические жанры". В этого времени являлась научным сотрудником отдела фольклора АбИГИ. С 1992 – старший научный сотрудник, с 1994 в АГУ вела общие и специальные курсы по абхазскому фольклору и литературе. В 1996–2000 годах была заведующей фольклорной лаборатории. С 2004 года возглавляла отдел фольклора при АбИГИ. С 2004 – член диссертационного совета по литературе и фольклору при АбИГИ. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.
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