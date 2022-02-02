Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Знаменитая итальянская актриса скончалась в возрасте 90 лет, сообщил в Twitter бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони со ссылкой на супруга Витти. Моника Витти почти не появлялась на публике более 20 лет. По информации СМИ, вынужденное затворничество было связано с болезнью Альцгеймера. Муж актрисы, режиссер и фотограф Роберто Руссо, старался оберегать ее и не допускать распространения слухов о ней в интернете.Мария Луиза Чечарелли (настоящее имя актрисы) родилась в Риме в 1931 году. Девушка принимала участие в любительских спектаклях еще в юности, и в 1953 году окончила Национальную академию драматического искусства.Прорывом в актерской карьере Витти стали фильмы черно-белой "трилогии отчуждения" именитого итальянского режиссера Микеланджело Антониони, чьей гражданской женой на тот момент она являлась. Игра актрисы была высоко оценена критиками.Кроме того, Моника Витти сыграла в большом количестве итальянских комедийных фильмов.Витти является пятикратной обладательницей национальной итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", за всю историю большего количества наград удостоилась только Софи Лорен.
Моника Витти почти не появлялась на публике более 20 лет. По информации СМИ, вынужденное затворничество было связано с болезнью Альцгеймера. Муж актрисы, режиссер и фотограф Роберто Руссо, старался оберегать ее и не допускать распространения слухов о ней в интернете.
Мария Луиза Чечарелли (настоящее имя актрисы) родилась в Риме в 1931 году. Девушка принимала участие в любительских спектаклях еще в юности, и в 1953 году окончила Национальную академию драматического искусства.
На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма "Затмение" (L'Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони.
На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма "Затмение" (L'Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони.
Советский актер Донатас Юозович Банионис (Литовская ССР), итальянская киноактриса Моника Витти и советская актриса Вия Артмане (настоящее имя Алида Фрицевна) (Латвийская ССР) на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма "Затмение" (L'Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони.
Советский актер Донатас Юозович Банионис (Литовская ССР), итальянская киноактриса Моника Витти и советская актриса Вия Артмане (настоящее имя Алида Фрицевна) (Латвийская ССР) на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
Прорывом в актерской карьере Витти стали фильмы черно-белой "трилогии отчуждения" именитого итальянского режиссера Микеланджело Антониони, чьей гражданской женой на тот момент она являлась. Игра актрисы была высоко оценена критиками.
Кроме того, Моника Витти сыграла в большом количестве итальянских комедийных фильмов.