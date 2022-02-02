https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/umerla-zvezda-italyanskogo-kino-monika-vitti-1037396271.html

Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

Советскому зрителю актриса была известна по ролям в фильмах Микеланджело Антониони из "трилогии отчуждения": "Приключение", "Ночь" и "Затмение". 02.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Знаменитая итальянская актриса скончалась в возрасте 90 лет, сообщил в Twitter бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони со ссылкой на супруга Витти. Моника Витти почти не появлялась на публике более 20 лет. По информации СМИ, вынужденное затворничество было связано с болезнью Альцгеймера. Муж актрисы, режиссер и фотограф Роберто Руссо, старался оберегать ее и не допускать распространения слухов о ней в интернете.Мария Луиза Чечарелли (настоящее имя актрисы) родилась в Риме в 1931 году. Девушка принимала участие в любительских спектаклях еще в юности, и в 1953 году окончила Национальную академию драматического искусства.Прорывом в актерской карьере Витти стали фильмы черно-белой "трилогии отчуждения" именитого итальянского режиссера Микеланджело Антониони, чьей гражданской женой на тот момент она являлась. Игра актрисы была высоко оценена критиками.Кроме того, Моника Витти сыграла в большом количестве итальянских комедийных фильмов.Витти является пятикратной обладательницей национальной итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", за всю историю большего количества наград удостоилась только Софи Лорен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/ubiystvo-iz-za-izmeny-chto-ne-tak-s-filmom-dom-gucci-1036577305.html

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