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Умерла звезда итальянского кино Моника Витти
Умерла звезда итальянского кино Моника Витти
Советскому зрителю актриса была известна по ролям в фильмах Микеланджело Антониони из "трилогии отчуждения": "Приключение", "Ночь" и "Затмение". 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Знаменитая итальянская актриса скончалась в возрасте 90 лет, сообщил в Twitter бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони со ссылкой на супруга Витти. Моника Витти почти не появлялась на публике более 20 лет. По информации СМИ, вынужденное затворничество было связано с болезнью Альцгеймера. Муж актрисы, режиссер и фотограф Роберто Руссо, старался оберегать ее и не допускать распространения слухов о ней в интернете.Мария Луиза Чечарелли (настоящее имя актрисы) родилась в Риме в 1931 году. Девушка принимала участие в любительских спектаклях еще в юности, и в 1953 году окончила Национальную академию драматического искусства.Прорывом в актерской карьере Витти стали фильмы черно-белой "трилогии отчуждения" именитого итальянского режиссера Микеланджело Антониони, чьей гражданской женой на тот момент она являлась. Игра актрисы была высоко оценена критиками.Кроме того, Моника Витти сыграла в большом количестве итальянских комедийных фильмов.Витти является пятикратной обладательницей национальной итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", за всю историю большего количества наград удостоилась только Софи Лорен.
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в мире, новости, кино, культура, италия

Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

15:45 02.02.2022
© Sputnik / Борис КауфманИтальянская киноактриса Моника Витти в зимнем саду Кремлевского Дворца съездов. VI Московский международный кинофестиваль
Итальянская киноактриса Моника Витти в зимнем саду Кремлевского Дворца съездов. VI Московский международный кинофестиваль - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Борис Кауфман
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Советскому зрителю актриса была известна по ролям в фильмах Микеланджело Антониони из "трилогии отчуждения": "Приключение", "Ночь" и "Затмение".
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Знаменитая итальянская актриса скончалась в возрасте 90 лет, сообщил в Twitter бывший министр культуры Италии Вальтер Вельтрони со ссылкой на супруга Витти.
Моника Витти почти не появлялась на публике более 20 лет. По информации СМИ, вынужденное затворничество было связано с болезнью Альцгеймера. Муж актрисы, режиссер и фотограф Роберто Руссо, старался оберегать ее и не допускать распространения слухов о ней в интернете.
Мария Луиза Чечарелли (настоящее имя актрисы) родилась в Риме в 1931 году. Девушка принимала участие в любительских спектаклях еще в юности, и в 1953 году окончила Национальную академию драматического искусства.
© AFP 2021 / -

На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма "Затмение" (L'Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони.

На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма &quot;Затмение&quot; (L&#x27;Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони. - Sputnik Абхазия
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© AFP 2021 / -

На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма "Затмение" (L'Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони.

© Sputnik / Борис Кауфман

Итальянская киноактриса Моника Витти перед входом в гостиницу. VI Московский международный кинофестиваль (7-22 июля 1969 года).

Итальянская киноактриса Моника Витти перед входом в гостиницу. VI Московский международный кинофестиваль (7-22 июля 1969 года). - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Борис Кауфман

Итальянская киноактриса Моника Витти перед входом в гостиницу. VI Московский международный кинофестиваль (7-22 июля 1969 года).

© AFP 2021 / STF

Актеры Жан-Клод Бриали и Моника Витти на Каннском фестивале, 11 мая 1974 года.

Актеры Жан-Клод Бриали и Моника Витти на Каннском фестивале, 11 мая 1974 года. - Sputnik Абхазия
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© AFP 2021 / STF

Актеры Жан-Клод Бриали и Моника Витти на Каннском фестивале, 11 мая 1974 года.

© Sputnik / Фред ГринбергСоветский актер Донатас Юозович Банионис (Литовская ССР), итальянская киноактриса Моника Витти и советская актриса Вия Артмане (настоящее имя Алида Фрицевна) (Латвийская ССР) на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
Советский актер Донатас Юозович Банионис (Литовская ССР), итальянская киноактриса Моника Витти и советская актриса Вия Артмане (настоящее имя Алида Фрицевна) (Латвийская ССР) на VI Московском международном кинофестивале - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Фред Гринберг
Советский актер Донатас Юозович Банионис (Литовская ССР), итальянская киноактриса Моника Витти и советская актриса Вия Артмане (настоящее имя Алида Фрицевна) (Латвийская ССР) на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
© AFP 2021 / -

Моника Витти.

Моника Витти. - Sputnik Абхазия
5/5
© AFP 2021 / -

Моника Витти.

1/5
© AFP 2021 / -

На этой архивной фотографии, сделанной в 1962 году, французский актер Ален Делон (слева) и итальянская актриса Моника Витти (справа) играют сцену из фильма "Затмение" (L'Eclisse) режиссера Микеланджело Антониони.

2/5
© Sputnik / Борис Кауфман

Итальянская киноактриса Моника Витти перед входом в гостиницу. VI Московский международный кинофестиваль (7-22 июля 1969 года).

3/5
© AFP 2021 / STF

Актеры Жан-Клод Бриали и Моника Витти на Каннском фестивале, 11 мая 1974 года.

4/5
© Sputnik / Фред Гринберг
Советский актер Донатас Юозович Банионис (Литовская ССР), итальянская киноактриса Моника Витти и советская актриса Вия Артмане (настоящее имя Алида Фрицевна) (Латвийская ССР) на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
5/5
© AFP 2021 / -

Моника Витти.

Прорывом в актерской карьере Витти стали фильмы черно-белой "трилогии отчуждения" именитого итальянского режиссера Микеланджело Антониони, чьей гражданской женой на тот момент она являлась. Игра актрисы была высоко оценена критиками.
Кроме того, Моника Витти сыграла в большом количестве итальянских комедийных фильмов.
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Витти является пятикратной обладательницей национальной итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", за всю историю большего количества наград удостоилась только Софи Лорен.
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