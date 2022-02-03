https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/adleyba-rasskazal-ob-obespechenii-lekarstvami-i-zatratakh-na-lechenie-infitsirovannykh-covid--1037400977.html
Адлейба рассказал об обеспечении лекарствами и затратах на лечение инфицированных COVID
Адлейба рассказал об обеспечении лекарствами и затратах на лечение инфицированных COVID
О деятельности Республиканского унитарного предприятия "Абхазфармация", обеспечении медучреждений Абхазии лекарственными препаратами, сложностях, возникающих в... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T13:50+0300
2022-02-03T13:50+0300
2022-02-03T13:50+0300
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Адлейба рассказал об обеспечении лекарствами и затратах на лечение инфицированных COVID
Адлейба рассказал об обеспечении лекарствами и затратах на лечение инфицированных COVID
Предприятие "Абхазфармация" выполняет потребности Минздрава и соответствующих фондов в обеспечении медикаментами по линии государственных программ, на сегодняшний день все обращения со стороны Министерства здравоохранения в работе, каких-то серьезных проблем нет, сказал Рустам Адлейба.Гендиректор "Абхазфармации" рассказал о принципе работы предприятия – для кого, где и как закупаются медикаменты, с какими сложностями при этом сталкиваются.Как в прошлом, так и в этом году, по словам Адлейба, приоритетным направлением деятельности предприятия является обеспечение медикаментами учреждений Минздрава, оказывающих помощь больным ковидом."Это направление в приоритете. Оно на персональном контроле премьер-министра, министра здравоохранения. Больницы медикаментами обеспечены фактически на 100% согласно их требованиям на довольно значительные суммы. Единственная проблема в биопрепаратах, так называемых иммунодепрессантах, которые на слуху уже "Актемра", "Артлегиа", обеспечения ими на 100% мы не добились, но частично есть. Да, мы знаем, что иногда их покупка ложится на плечи граждан, но мы тоже в стороне не остаемся. При сложной ситуации решаем ее в ручном порядке, зачастую по обращению министра здравоохранения, либо Кабинета министров находим возможность. В конце декабря и в январе порядка 50 больных мы "Актемрой" обеспечили", – сказал Адлейба.По его словам, по линии борьбы с ковидом лечебно-профилактические учреждения Абхазии ежемесячно получают препараты и расходные материалы на сумму более 20 миллионов рублей.Полная версия беседы в аудиофайле.
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лекарства, коронавирусы, абхазия, минздрав, подкасты, аудио
Адлейба рассказал об обеспечении лекарствами и затратах на лечение инфицированных COVID
О деятельности Республиканского унитарного предприятия "Абхазфармация", обеспечении медучреждений Абхазии лекарственными препаратами, сложностях, возникающих в их приобретении, и о ближайших планах в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор предприятия Рустам Адлейба.
Предприятие "Абхазфармация" выполняет потребности Минздрава и соответствующих фондов в обеспечении медикаментами по линии государственных программ, на сегодняшний день все обращения со стороны Министерства здравоохранения в работе, каких-то серьезных проблем нет, сказал Рустам Адлейба.
Гендиректор "Абхазфармации" рассказал о принципе работы предприятия – для кого, где и как закупаются медикаменты, с какими сложностями при этом сталкиваются.
Как в прошлом, так и в этом году, по словам Адлейба, приоритетным направлением деятельности предприятия является обеспечение медикаментами учреждений Минздрава, оказывающих помощь больным ковидом.
"Это направление в приоритете. Оно на персональном контроле премьер-министра, министра здравоохранения. Больницы медикаментами обеспечены фактически на 100% согласно их требованиям на довольно значительные суммы. Единственная проблема в биопрепаратах, так называемых иммунодепрессантах, которые на слуху уже "Актемра", "Артлегиа", обеспечения ими на 100% мы не добились, но частично есть. Да, мы знаем, что иногда их покупка ложится на плечи граждан, но мы тоже в стороне не остаемся. При сложной ситуации решаем ее в ручном порядке, зачастую по обращению министра здравоохранения, либо Кабинета министров находим возможность. В конце декабря и в январе порядка 50 больных мы "Актемрой" обеспечили", – сказал Адлейба.
По его словам, по линии борьбы с ковидом лечебно-профилактические учреждения Абхазии ежемесячно получают препараты и расходные материалы на сумму более 20 миллионов рублей.
Полная версия беседы в аудиофайле.