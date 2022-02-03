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Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные
Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать в выходные весной. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для экскурсионного туризма весной в выходные, пишет портал Tvil.ru.В рейтинг также вошли Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль.По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки весной на два-три дня и тратят на проживание от одной до трех тысяч рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с марта по май 2022.
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Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные

10:30 03.02.2022 (обновлено: 12:20 03.02.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать в выходные весной.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для экскурсионного туризма весной в выходные, пишет портал Tvil.ru.
В рейтинг также вошли Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки весной на два-три дня и тратят на проживание от одной до трех тысяч рублей в сутки.
Десять популярных направлений отдыха весной 2022:

Город

Средние траты на бронирование жилья в сутки

Севастополь

2524 рубля

Санкт-Петербург

2476 рублей

Калининград

2409 рублей

Москва

3112 рублей

Краснодар

1105 рублей

Казань

2475 рублей

Великий Новгород

2800 рублей

Суздаль

3500 рублей

Ярославль

2500 рублей

Гагра

2000 рублей

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с марта по май 2022.
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