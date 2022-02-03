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Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные

Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать в выходные весной. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для экскурсионного туризма весной в выходные, пишет портал Tvil.ru.В рейтинг также вошли Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль.По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки весной на два-три дня и тратят на проживание от одной до трех тысяч рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с марта по май 2022.

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гагра, отдых в абхазии, туристы, абхазия