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Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные
Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать в выходные весной. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T10:30+0300
2022-02-03T10:30+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для экскурсионного туризма весной в выходные, пишет портал Tvil.ru.В рейтинг также вошли Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль.По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки весной на два-три дня и тратят на проживание от одной до трех тысяч рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с марта по май 2022.
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гагра, отдых в абхазии, туристы, абхазия
Гагра попала в десятку популярных городов для отдыха в весенние выходные
10:30 03.02.2022 (обновлено: 12:20 03.02.2022)
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать в выходные весной.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik
. Гагра попала в десятку популярных направлений для экскурсионного туризма весной в выходные, пишет портал
Tvil.ru.
В рейтинг также вошли Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Казань, Великий Новгород, Суздаль, Ярославль.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки весной на два-три дня и тратят на проживание от одной до трех тысяч рублей в сутки.
Десять популярных направлений отдыха весной 2022:
Город
Средние траты на бронирование жилья в сутки
Севастополь
2524 рубля
Санкт-Петербург
2476 рублей
Калининград
2409 рублей
Москва
3112 рублей
Краснодар
1105 рублей
Казань
2475 рублей
Великий Новгород
2800 рублей
Суздаль
3500 рублей
Ярославль
2500 рублей
Гагра
2000 рублей
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с марта по май 2022.