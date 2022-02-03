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Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T09:50+0300
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию."Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/postavki-oruzhiya-v-donbass-vykhodit-li-rossiya-iz-minskikh-soglasheniy-1037361231.html
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донбасс, украина, сша, нато, россия
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
09:50 03.02.2022 (обновлено: 10:16 03.02.2022)
Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik.
Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости
глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.
"Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", — сказала она.
Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию.
"Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.
Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.