https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/glava-mid-dnr-zayavila-chto-kiev-uzhe-primenil-v-donbasse-zapadnoe-oruzhie-1037407482.html

Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие

Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие

Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T09:50+0300

2022-02-03T09:50+0300

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донбасс

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию."Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/postavki-oruzhiya-v-donbass-vykhodit-li-rossiya-iz-minskikh-soglasheniy-1037361231.html

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