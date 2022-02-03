https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-khode-khamsovoy-putiny-v-abkhazii--1037408138.html
Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии
Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии
О том, как проходит рыбная путина в Абхазии и как повлияли новые правила улова на промысловую обстановку, в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T10:55+0300
2022-02-03T10:55+0300
2022-02-03T12:24+0300
радио
гражданин и начальник
рыбалка
черное море
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Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии
Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии
Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.В этом году промысловая обстановка достаточно благоприятная, по оценкам специалистов, размерный ряд хамсы выше среднего, и также по жирности, сказал Читанава в эфире радио.Глава Госкомитета по экологии напомнил, что новым правилам рыболовства, принятым в прошлом году правительством республики, должны неукоснительно следовать все участники путины. Как результат, в этом сезоне зафиксировано мало нарушений, отметил Читанава. Читанава также рассказал, какие правила рыболовства чаще всего нарушаются и как часто проводятся рейды.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, рыбалка, черное море, аудио
Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии
10:55 03.02.2022 (обновлено: 12:24 03.02.2022)
О том, как проходит рыбная путина в Абхазии и как повлияли новые правила улова на промысловую обстановку, в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.
В этом году промысловая обстановка достаточно благоприятная, по оценкам специалистов, размерный ряд хамсы выше среднего, и также по жирности, сказал Читанава в эфире радио.
Глава Госкомитета по экологии напомнил, что новым правилам рыболовства, принятым в прошлом году правительством республики, должны неукоснительно следовать все участники путины. Как результат, в этом сезоне зафиксировано мало нарушений, отметил Читанава.
Читанава также рассказал, какие правила рыболовства чаще всего нарушаются и как часто проводятся рейды.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.