https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-khode-khamsovoy-putiny-v-abkhazii--1037408138.html

Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии

Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии

О том, как проходит рыбная путина в Абхазии и как повлияли новые правила улова на промысловую обстановку, в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T10:55+0300

2022-02-03T10:55+0300

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радио

гражданин и начальник

рыбалка

черное море

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Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии

Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.В этом году промысловая обстановка достаточно благоприятная, по оценкам специалистов, размерный ряд хамсы выше среднего, и также по жирности, сказал Читанава в эфире радио.Глава Госкомитета по экологии напомнил, что новым правилам рыболовства, принятым в прошлом году правительством республики, должны неукоснительно следовать все участники путины. Как результат, в этом сезоне зафиксировано мало нарушений, отметил Читанава. Читанава также рассказал, какие правила рыболовства чаще всего нарушаются и как часто проводятся рейды.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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гражданин и начальник, рыбалка, черное море, аудио